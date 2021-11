Spettacolo pirotecnico al Natale delle Meraviglie: Apas chiede di rispettare l'Istanza d'Arengo

Decreto legge per vietare l’uso di dispositivi pirotecnici? Macché, addirittura fuochi d’artificio in Città per inaugurare il Natale delle Meraviglie! Che fine hanno fatto la coerenza politica e istituzionale? Ci si è già scordati dell’Istanza d’Arengo n. 10 del 5 Aprile 2020 “perché sia introdotto il divieto di utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e ogni artificio pirotecnico, fatta eventualmente eccezione per le feste nazionali di commemorazione della Repubblica” sottoscritta da molti cittadini e approvata a maggioranza dal Consiglio G.G. addirittura il 27 Agosto 2020, seguita poi da relativa delibera che dava mandato al governo di tradurre in legge ciò che si era approvato? Evidentemente si, perché proprio nel pomeriggio di oggi gli stessi cittadini avranno potuto assistere basiti all’inaugurazione del Natale delle Meraviglie proprio con i fuochi d’artificio, in barba quindi all’impegno istituzionale preso. Non solo, ma il Capodanno è alle porte eppure del decreto in questione ancora nessuna traccia. L’APAS fortemente delusa e contrariata per questa latitanza si è rivolta all’Istituto della Reggenza, affinché solleciti il Congresso di Stato a rispettare il mandato del CGeG nei tempi più brevi possibili, traducendo in decreto quanto da esso deliberato. Quanto avvenuto tuttavia nel pomeriggio di oggi lascia tanti cittadini delusi e amareggiati, oltre che per il mancato esito alla loro richiesta, perché lo strumento stesso dell’Istanza d’Arengo, democratico e popolare, viene disatteso proprio dall’istituzione che invece lo dovrebbe far valere.