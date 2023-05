Mercoledì 3 maggio, al teatro Titano, si è svolto lo Spettacolo Teatrale “Andèm a Marèina”, atto unico ispirato al libro del Professore Verter Casali “Pane, vino e ribellione”, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico. La rappresentazione è stata il risultato del corso di teatro che il Centro di Riabilitazione psico-sociale “Il Libeccio” ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale “Bradipoteatar”. Lo spettacolo ha riscosso un generale gradimento da parte del pubblico permettendo di portare in scena un episodio della storia sammarinese non conosciuto da tutti. Con l’occasione l’Associazione “IN-CENTR-ARTI” e il Centro di riabilitazione Psico-sociale “Il Libeccio” intendono ringraziare vivamente coloro che hanno reso possibile questo progetto. Un sentito ringraziamento va ad Andrea Tamagnini ed Aleksandra Di Capua dell’Associazione Culturale Teatrale “Bradipoteatar” per la conduzione e regia dello spettacolo teatrale. Si ringrazia il professore Verter Casali per la disponibilità con cui ha prestato la sua opera, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura che con il loro prezioso patrocinio hanno reso possibile tutto ciò e la direzione dell’ISS per il concreto sostegno. Il centro di riabilitazione psico-sociale “Il Libeccio” e l’Associazione “IN-CENTR-ARTI”, parti integranti del connotato sociale e comunitario del territorio sammarinese sono particolarmente orgogliosi di questo laboratorio teatrale, rimarcando gli aspetti fondamentali di un percorso nato mesi fa e dell’importanza del lavoro sulla gestione dell’emotività. Si ringraziano infine tutti i familiari, i colleghi, e la cittadinanza tutta per aver partecipato a questo bellissimo momento di condivisione.

c.s. Gli operatori e gli utenti de “Il Libeccio”