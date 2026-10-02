Spiagge, FILCAMS CGIL Rimini: la “corsa al bando” non tagli fuori il lavoro

Spiagge, FILCAMS CGIL Rimini: la “corsa al bando” non tagli fuori il lavoro.

Stanno suscitando grande dibattito i contenuti della bozza di “bando tipo” per le future concessioni balneari. La bozza sarebbe stata elaborata dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e - da quello che sembra di capire - sarebbe all’attenzione di alcuni soggetti qualificati come amministrazioni locali e portali specializzati. In generale vale sempre la pena evidenziare che queste modalità di comunicazione tagliano sistematicamente fuori dalla consultazione dei documenti ufficiali i portatori di interessi generali che insistono sulle spiagge, e qui ci riferiamo a chi rappresenta i lavoratori del comparto. I punti critici di merito | Per quanto ci troviamo a commentare informazioni indirette, è comunque doveroso un commento rispetto a ciò che – se confermato dagli atti ufficiali – non sarebbe assolutamente tutelante per i lavoratori stagionali e non solo. Sembra che nei futuri bandi le clausole sociali – pur presenti - saranno relegate a mera premialità e dunque non a vincoli pregiudiziali. L’esempio concreto è che sembra non esserci alcun tipo di obbligo di assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati a vario titolo dai concessionari uscenti, che siano annuali o stagionali. Viceversa vi è una sorta di scambio tra lavoratori già impiegati (che traggono da anni la loro principale fonte di reddito dal lavoro stagionale) e nuove assunzioni. Sicuramente va premiato l’ampliamento occupazionale, in termini quantitativi e qualitativi, ma non è sufficiente. Se da un lato la Regione Emilia-Romagna ha avviato un confronto volto a definire un bando tipo che tenga conto anche delle istanze del mondo del lavoro, dall’altro si assiste da parte dei Comuni ad una “corsa al bando” che – anche se per certi versi comprensibile - sta però determinando un’assoluta mancanza di attenzione e sensibilità nei confronti degli interessi dei lavoratori. In ogni caso FILCAMS CGIL Rimini rivendica il diritto ad essere coinvolta pienamente nei processi che porteranno alla determinazione dei bandi di gara, al fine di dare il proprio contributo sul tema del lavoro.

c.s. FILCAMS CGIL Rimini

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