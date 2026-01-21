Spiagge: primi bandi a fine mese, ma a quando i primi confronti con chi rappresenta i lavoratori del turismo e gli interessi generali?

A quanto si apprende dagli organi di stampa, la Giunta del Comune di Rimini sarebbe pronta per presentare il disciplinare relativo alla messa a bando di una prima tranche delle concessioni demaniali marittime dell’arenile riminese. Quando si pensa di avviare un’interlocuzione con le organizzazioni portatrici di interessi generali, in primis chi rappresenta i lavoratori? Da anni giace in un qualche cassetto del Comune di Rimini una proposta, trasmessa da FILCAMS CGIL, relativa alle clausole sociali ma non solo, se si pensa ad esempio all’annosa per non dire atavica ed irrisolta questione della durata del servizio di salvamento, della distanza minima tra torrette e di caratteristiche idonee e omogenee per queste ultime. Clausole sociali rafforzate nei bandi sarebbero utili anche per definire elementi di premialità per chi vi partecipa e per qualificare il lavoro sul demanio, vista anche la qualità del lavoro storicamente fragile nel settore turistico. All’orizzonte, per usare una metafora cara ai marinai di salvataggio, non ci sono tavoli o incontri con il Comune di Rimini sui temi connessi alle concessioni demaniali: ci sembra un fatto grave, sul quale invitiamo l’Amministrazione comunale ad attivare quanto prima un confronto qualificato.

c.s. CGIL Rimini - FILCAMS CGIL Rimini

