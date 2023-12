"Spiaggia Libera Tutti”, l’ok della Giunta per il progetto esecutivo finalizzato a promuovere un turismo accessibile e senza barriere

"Spiaggia Libera Tutti”, l’ok della Giunta per il progetto esecutivo finalizzato a promuovere un turismo accessibile e senza barriere.

È stato approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo denominato “Rimini Spiaggia Libera Tutti - lotto 2”, un’iniziativa dal valore sociale ed innovativo, finalizzata a promuovere un turismo accessibile e senza barriere, dotando il litorale riminese di spazi e servizi capaci di rispondere a pieno alle esigenze e ai bisogni di chi ha problemi di disabilità. L’obiettivo è una spiaggia inclusiva e accessibile a tutti, senza alcuna barriera, dotata di quegli strumenti e servizi che consentano a chiunque di godere del mare. Il progetto si sviluppa su due direttrici, da una parte prevede azioni di formazione e informazione mirate alla sistematizzazione delle informazioni sull’offerta turistica, alla formazione del personale ricettivo, alla promozione del percorso e delle proposte e ai tirocini formativi per i giovani nei servizi turistici. Dall’altra parte si lavorerà per abbattere le barriere e le difficoltà d’accesso ai servizi nei confronti di tutti i city user con l’obiettivo di mettere a sistema, potenziare e innovare servizi e segnaletica, azioni di mobilità, strumenti e skills già esistenti e di crearne altri sul territorio al fine di trasformare la destinazione turistica da destinazione che offre servizi per l’inclusione a destinazione inclusiva. Nello specifico, l'area individuata è una porzione di arenile della spiaggia libera di Marina Centro, vicino a piazzale Boscovich, dove è prevista l’installazione di nuove attrezzature tra pedane, gazebo relax, cabine, servizi igienici e docce-spogliatoio che hanno come filo rosso quello di abbattere le barriere, allo stesso modo della relativa segnaletica, che sarà caratterizzata da un linguaggio friendly e immediato a simbologia Arasaac, appositamente studiato per le persone con disabilità sensoriali e disturbi dello spettro autistico. L’attuale rampa disabili, inoltre, sarà sostituita con un ampio raccordo unico che riguarda tutto il fronte di accesso ai nuovi servizi di spiaggia, con pendenza inferiore al 1%, in grado di accompagnare dolcemente la discesa dalla quota del marciapiede a quella della spiaggia, mentre l’ampiezza dei percorsi principali sarà di tre metri così da consentire il contemporaneo e comodo passaggio di una persona su sedia a ruote assistita dai famigliari e con una stessa proveniente dal senso opposto. Tutte le piazzole, in più, saranno ‘accessibili’ e dotate di ombrelloni e saranno messe a disposizione degli utenti con disabilità motorie delle carrozzine che gli permetteranno di immergersi in mare. È previsto inoltre il potenziamento dei servizi di mobilità accessibile. Il progetto “Spiaggia Libera Tutti” ha ottenuto un finanziamento di 150 mila euro (lotto 1) da parte della Regione nell’ambito del bando regionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’, a cui il Comune ha aggiunto ulteriori 430 mila euro (lotto 2), per un totale di 580 mila euro. L’approvazione della Giunta di questa settimana, in particolare, è riferita al progetto esecutivo del “lotto 2”, che andrà a gara pubblica nel mese di gennaio 2024. Nello stesso mese è prevista l’approvazione del progetto esecutivo “lotto 1”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: