Spinelli (FDI): “Prioritaria la tutela della famiglia naturale".

“Non può mai essere messo in discussione il ruolo centrale che la famiglia deve mantenere sia nell’aspetto educativo che in quello sociale: ne sono convinta, e l’ho più volte ribadito, e siamo tutti d’accordo in Fratelli d’Italia pronti ad affermare questa certezza e a rinforzarla nei confronti di chi invece tende a scalfirla”. Domenica Spinelli, candidata al Senato con Fratelli d’Italia in Romagna, a Bologna e a Ferrara, ribadisce a chiare note uno dei principi che da sempre l’ha contraddistinta nella sua attività amministrativa e politica. “Oggi più che mai – precisa – è prioritario tutelare la famiglia naturale. Condivido pienamente quanto sottolineato da Comunione e Liberazione in un documento diffuso da qualche giorno: “È necessario sostenere le famiglie: innanzitutto quelle che desiderano avere o accogliere dei figli, ad esempio ampliando le modalità di partecipazione alle spese per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o per la libera educazione dei figli, tenendo conto delle diverse disponibilità economiche; allo stesso modo, facilitare l’accesso a risorse e strutture per la cura di anziani, disabili e malati”. “Sosterrò la natalità – aggiunge -e sono fortemente convinta dell’introduzione del quoziente familiare ovvero di un sistema di tassazione che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare. Guardando all’aspetto economico e alle necessità dei genitori, vanno assicurati asili nido gratuiti e aperti fino all’orario di chiusura di negozi e uffici attraverso un sostegno concreto ai Comuni e vanno certamente rafforzati i congedi parentali e di maternità per i lavoratori dipendenti e autonomi”. “Queste – conclude la Spinelli – sono priorità del nostro programma che condivido e per le quali mi batterò sempre come del resto i 10 anni da sindaco stanno a dimostrare. Gli aiuti soprattutto in questa fase d’incertezza economica, con le bollette stratosferiche che stanno arrivando nelle case, devono prevedere per le famiglie, specie quelle più numerose e in condizioni di disagio, tutte le misure necessarie ed indispensabili per vivere dignitosamente”.

Cs Domenica Spinelli

