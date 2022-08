25 SETTEMBRE Spinelli (Fdi) sul caro bollette: "Muoversi in fretta per sostenere e difendere famiglie e imprese"

Spinelli (Fdi) sul caro bollette: "Muoversi in fretta per sostenere e difendere famiglie e imprese".

“E’ un’emergenza nazionale che assume aspetti drammatici ogni giorno che passa. Non si può perdere altro tempo ed intervenire tempestivamente”. Domenica Spinelli, candidata con Fratelli d’Italia al plurinominale per il Senato (Romagna, Ferrara, Bologna), interviene preoccupata sull’emergenza bollette che si presenta come uno dei nemici da battere per famiglie ed imprese. “Da tempo – dice – Fratelli d’Italia aveva avvisato di quello che poi sarebbe successo, ma dai banchi dell’opposizione il grido d’allarme forse non era stato ben compreso. Oggi, invece, siamo nelle condizioni di dover affrontare un aumento vertiginoso dei costi che porterà con sè conseguenze inimmaginabili. Da amministratore e sindaco per 10 anni conosco bene tutto il Riminese – prosegue la Spinelli – e ho prontezza di ciò che ci aspetta. Famiglie ed imprese rischiano il loro futuro. Ci sono in ballo posti di lavoro da salvare, una priorità, e redditi familiari da difendere. Pertanto auspico sostegno immediato ed approccio concreto al problema. Come? Un anno fa circa Fratelli d’Italia aveva proposto di sganciare il prezzo dell’energia da quello del gas. Siamo ancora in tempo. Come sarebbe in tempo il governo in carica, in tema di bollette, a tagliare gli oneri dello Stato sulla parte eccedente riconoscendo un credito d’imposta per le aziende eliminando l’Iva. Solo attraverso atti concreti – conclude la candidata al Senato del partito di Giorgia Meloni - sarà possibile intervenire prima che sia troppo tardi: la stagione autunnale e quella invernale sono alle porte, occorre muoversi in fretta”.

cs Ufficio stampa Vittorio Pietracci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: