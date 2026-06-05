Sport e celiachia, Spinelli: "Formazione e inclusione per superare pregiudizi e barriere"

"Ringrazio gli organizzatori di The Coach Experience per l'invito e per aver scelto ancora una volta Rimini come sede di un appuntamento di così alto livello per il mondo dello sport e della formazione. Da parlamentare del territorio sono particolarmente orgogliosa che, per il secondo anno consecutivo, la nostra città ospiti un evento capace di richiamare professionisti, allenatori e preparatori atletici da tutta Italia".

Lo dichiara la Senatrice Domenica Spinelli, intervenuta oggi alla 6ª edizione di The Coach Experience, durante il panel dedicato a "Celiachia e corretti stili di vita", insieme a Rossella Valmarana, Presidente dell'Associazione Italiana Celiachia, Luciano Galassi, Vicepresidente AIC Emilia-Romagna, e Renzo Ulivieri, Presidente Nazionale AIAC.

"Il rapporto tra sport e celiachia rappresenta una sfida importante ma anche una grande opportunità di crescita culturale. La scelta di dedicare spazio a questo tema in una manifestazione nazionale rivolta ai professionisti dello sport dimostra una crescente attenzione verso inclusione, benessere e tutela della salute degli atleti."

"Partendo dall'orgoglio di aver contribuito all'approvazione della modifica dell'articolo 33 della Costituzione, che ha riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere dell'attività sportiva, ho ribadito il mio impegno sui temi della celiachia attraverso il lavoro dell'Intergruppo parlamentare dedicato."

Nel corso del confronto sono state affrontate alcune delle principali criticità che interessano le persone celiache, a partire dalla piena circolarità dei buoni per l'acquisto degli alimenti senza glutine.

"Si tratta di una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2025 che consentirà ai cittadini di utilizzare il contributo erogato dallo Stato in qualsiasi regione italiana. Un passo fondamentale per studenti fuori sede, lavoratori e sportivi che si spostano frequentemente sul territorio nazionale. Attendiamo ora i decreti attuativi che renderanno operativa questa importante innovazione."

La Senatrice Spinelli ha inoltre lanciato una proposta simbolica per mantenere alta l'attenzione sul tema.

"Alla presenza dei rappresentanti del calcio riminese ho proposto di organizzare una partita tra una rappresentativa del territorio e una squadra di parlamentari, trasformando lo sport in un ulteriore strumento di sensibilizzazione sulla celiachia e sui corretti stili di vita."

"La vera sfida resta quella della formazione. Solo attraverso la conoscenza possiamo combattere pregiudizi, disinformazione e ostacoli che ancora oggi limitano la piena inclusione delle persone celiache. Su questo continuerà il mio impegno istituzionale, affinché nessuno debba rinunciare allo sport o alle proprie passioni a causa della celiachia."



Le parole della Senatrice, Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli









