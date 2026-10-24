Sport e patrimonio pubblico, una scelta concreta per lo sviluppo di San Marino

Sport e patrimonio pubblico, una scelta concreta per lo sviluppo di San Marino.

Giovedì 22 ottobre il Consiglio Grande e Generale ha approvato in seconda lettura un’importante legge a sostegno degli eventi sportivi e della valorizzazione del patrimonio pubblico. Un risultato di grande soddisfazione per Alleanza Riformista, frutto della visione e dell’iniziativa del Segretario di Stato Rossano Fabbri, che ha saputo tradurre in strumenti concreti l’impegno per il nostro Paese, in particolare per la crescita e lo sviluppo dello sport sammarinese. Con questa legge vengono introdotti incentivi fiscali per sostenere gli impianti, le manifestazioni sportive e gli interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato, creando nuove opportunità per coinvolgere risorse private in progetti di interesse collettivo. Il provvedimento rafforza il ruolo delle istituzioni nel promuovere iniziative e nel mettere chi vuole contribuire alla crescita della Repubblica nelle condizioni di farlo. Lo sport non è soltanto competizione. È una leva strategica che unisce salute, educazione, inclusione e promozione internazionale. Il sostegno agli eventi sportivi e il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive rafforzano la capacità di San Marino di generare opportunità per il turismo, il commercio, l’accoglienza e i servizi, con ricadute positive sull’intero tessuto economico e sociale. L’aver esteso il provvedimento a tutto il patrimonio immobiliare pubblico assume un valore ancora maggiore, perché amplia le possibilità di recupero e valorizzazione dei beni della collettività, mettendo la collaborazione tra pubblico e privato al servizio dello sviluppo del Paese, nel rispetto della trasparenza e dell’interesse generale. Per Alleanza Riformista governare significa assumersi la responsabilità di costruire le condizioni per la crescita del Paese, con scelte che guardano oltre l’immediato. Questa legge esprime una visione nella quale le istituzioni guidano lo sviluppo e la partecipazione di cittadini e imprese contribuisce a realizzare obiettivi comuni. È su questa capacità di unire iniziativa pubblica, responsabilità privata e interesse collettivo che si costruisce una Repubblica più forte, capace di offrire nuove opportunità alle generazioni di oggi e a quelle di domani.



c.s. Alleanza Riformista



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