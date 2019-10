"Sport, famiglia ed educazione" al centro sociale

Venerdì 18 ottobre alle ore 21,00 presso la sala conferenze del Centro Sociale di Dogana si svolgerà la serata pubblica e gratuita tenuta dallo psicologo Maurizio Ceccoli e intitolata "Sport, famiglia ed educazione". Nel corso della serata verranno quindi affrontati diversi argomenti che si collegano al tema “sport, famiglia ed educazione” ; in particolare si metterà in evidenza come lo sport debba anche avere una finalità educativa e si approfondirà il tema del rapporto tra allenatore e giovane sportivo. Si parlerà anche della relazione, non sempre facile, tra sport e scuola. Ampio spazio verrà dato alle eventuali domande dei presenti.