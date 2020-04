Sportello Consumatori, l’attività prosegue via mail

L’ufficio legale dell’Associazione Sportello Consumatori, i cui uffici sono fisicamente chiusi al pubblico da alcune settimane e fino a nuove disposizioni, continua a svolgere anche in questo periodo di emergenza epidemiologica la propria attività di tutela dei diritti dei cittadini-utenti attraverso comunicazioni via mail. Si può pertanto contattare l’Avv. Marina Pedini, consulente legale dello Sportello, inviando messaggi di posta elettronica in cui descrivere il problema o la richiesta, allegando la relativa documentazione e indicando il proprio numero di telefono. L’indirizzo è sportello.consumatori@csdl.sm. Alle comunicazioni verrà data risposta sempre via posta elettronica, oppure gli utenti saranno ricontattati telefonicamente per richiedere eventuali particolari o chiarimenti.

c.s. Associazione Sportello Consumatori

