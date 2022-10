Sportello Consumatori: riduzione dello sconto Smac sulla benzina, una decisione del tutto fuori contesto

L'Associazione Sportello Consumatori intende precisare la sua posizione in relazione all'articolo 27 del progetto di legge di riforma del sistema previdenziale, "Contributo temporaneo al Fondo Pensioni", approvato dalla Commissione Sanità assieme all'intero testo legislativo, che sarà avviato alla seconda lettura consiliare. Tale articolo stabilisce la riduzione della scontistica Smac da 15 a 10 centesimi per ogni litro di benzina. I 5 centesimi di differenza nel pieno di carburante andranno a finanziare il Fondo Pensioni lavoratori dipendenti. Lo Sportello Consumatori - confermando in toto quanto scritto dalla CSU nella posizione sul PdL di riforma delle pensioni inviata al Governo e ai Consiglieri - ribadisce pertanto che non è accettabile che i consumatori debbano essere chiamati a contribuire all'equilibrio del Fondo Pensione in mancanza di un adeguato e più ampio impegno da parte dello Stato. Come precisato dalla stessa CSU, vi è la disponibilità a valutare qualunque misura finalizzata al finanziamento del fondo pensioni, ma esclusivamente nell'ambito di un accordo che stabilisca gli interventi necessari dal Bilancio dello Stato per colmare i disavanzi annuali. In sostanza, la decisione di ridurre la scontistica Smac sui carburanti è una scelta unilaterale e del tutto fuori contesto.

cs Associazione Sportello Consumatori

