Sportello Consumatori, si invitano gli utenti a chiamare preventivamente

Vista la situazione straordinaria che si è creata a causa della diffusione del corona virus, per questo mercoledì 11 marzo e per i mercoledì successivi fino alla fine dell'emergenza, lo Sportello Consumatori invita gli utenti che avessero necessità di usufruire di questo servizio, di contattare preventivamente per via telefonica il legale, al. n. 0549 962064, dalle ore 15.30 alle 18.00. Un contatto telefonico per valutare l'entità e l'urgenza dei singoli casi, e per verificare se è strettamente necessario che l'utente si rechi personalmente presso la sede dello Sportello Consumatori. In questo ultimo caso, come stabilito dalle disposizioni vigenti, sarà garantito il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, che potranno stazionare in numero limitato nella sala d’attesa. Oltre a ciò, per ridurre solo ai casi di assoluta necessità l'afflusso presso la nostra sede, si ricorda che la eventuale documentazione da trasmettere allo Sportello può essere inviata tramite posta elettronica all'indirizzo sportello.consumatori@csdl.sm, per fax al n. 0549 962075, o per posta ordinaria, via 5 febbraio 17 - 47895 Domagnano. Quelle di cui sopra sono ulteriori misure precauzionali per contribuire a contenere il più possibile le occasioni di contagio, secondo lo spirito delle disposizioni emesse dalle autorità sammarinesi, ma garantendo comunque l’erogazione del servizio all’utenza.

Csu