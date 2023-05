Sportello fiscale Cdls: appuntamenti anche in luglio

Lo sportello fiscale della CDLS per le Dichiarazione Redditi 730 e IMU 2023 per i lavoratori frontalieri e sammarinesi con redditi e proprietà in Italia, ha registrato una fortissima affluenza di utenti: esauriti con largo anticipo tutti gli appuntamenti in calendario nei mesi di maggio e giugno. Per questo la Confederazione Democratica, grazie alla collaborazione e alla disponibilità del CAF CISL Emilia Romagna, ha previsto di continuare il servizio dichiarazione dei redditi 730 e IMU anche per tutto il mese di luglio. Lo sportello fiscale è attivo presso la sede della Confederazione Democratica, al 2° piano del Central Square di Domagnano, i venerdì pomeriggio 7, 14 e 21 Luglio ed il mercoledì 26 Luglio, dalle 14 alle 17,30, È possibile prenotarsi contattando direttamente i numeri telefonici 0549-962089-80-81. Per il calcolo della dichiarazione dei redditi è necessario presentarsi con il modello IGR 2022, con tutta la documentazione riguardante terreni e fabbricati di proprietà e con quella relativa alle spese detraibili e deducibili. Per gli iscritti CDLS il servizio 730 costa 5 euro, l’IMU ha un costo di 20 euro; per i non iscritti è possibile effettuare l’iscrizione alla Confederazione Democratica direttamente ai nostri sportelli. E’ anche opportuno sottolineare che l’iscrizione, oltre alle tutele ed all’assistenza e consulenza sindacale della CDLS, garantisce ai lavoratori e alle loro famiglie l’accesso all’ampia gamma di sconti e vantaggi della Carta Risparmio 2023 della CDLS. Sono infatti oltre le 80 le convenzioni della Carta Risparmio attive in diversi esercizi commerciali, istituti di credito, studi medici e assicurazioni della Repubblica di San Marino.

c.s. CDLS