Spostamento del mercato di Serravalle per il giorno di venerdì 16 Settembre.

Si comunica che al fine di permettere la manifestazione "SPORT IN FIERA", il MERCATO previsto per VENERDÌ 16 Settembre si svolgerà presso il parcheggio antistante il TIRO A VOLO e WONDER BAY in fondo a Via dei Giacinti dalle ore 7.00 alle ore 13.30.

