Spostamento della scuola di Città “La Sorgente”: intervengono i promotori della raccolta firme.

Il Consiglio Grande e Generale, a maggioranza, ha scelto di proseguire sulla strada tracciata dal Segretario per la Pubblica Istruzione Andrea Belluzzi sulla chiusura della classe prima nella scuola di Città “La Sorgente”. Sempre a maggioranza a nostro avviso, purtroppo, si è scelto di evitare ogni tipo di approfondimento sul tema. L’aula consiliare avrebbe potuto, infatti, concentrarsi, non solo sull’andamento demografico o come si è sentito citare più volte CALO DEMOGRAFICO, che oltretutto per i prossimi 3\4 anni risulta esiguo. Stando ai dati delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 risultano, nel castello di Città \ Murata, 28 totali. Sarebbe stato opportuno esaminare anche i riflessi che questa scelta ha, da un punto di vista storico, sociale e culturale, per il Castello di San Marino Città. Con amarezza, pertanto, non possiamo che prendere atto di questo comportamento nonostante l’atteggiamento costruttivo, responsabile e dialogante messo in campo a vario titolo da tutti i cittadini intervenuti nel dibattito o solidali con questa tematica. Non ci interessa la polemica ma, consentiteci di esprimere alcune nostre riflessioni. È piuttosto legittimo e comprensibile sentirsi delusi e distanti da questo modo di affrontare il dibattito pubblico se la dialettica politica sulla Scuola di Città dovesse rimanere subordinata alla querelle: “le distanze sono irrisorie”, “questa situazione è diversa dall’altra”, “non togliamo nulla ma anzi…” oppure su “chi ci sia ora, cosa diceva l’uno o cosa risponda adesso l’altro” e sul “chi abbia cambiato idea o quando”. Noi riteniamo, invece, che le nostre ragioni, sostenute da tantissimi cittadini, molte delle quali neppure sfiorate, o peggio, considerate superficialmente durante il dibattuto consigliare, siano ancora valide. Per questi motivi dalle prossime settimane, nonostante le scelte intraprese dal Consiglio Grande e Generale, ci attiveremo per ampliare la nostra attività, al fine di riaprire un dibattito che arbitrariamente solo la politica ha ritenuto e ritiene chiuso.

I PROMOTORI DELLA RACCOLTA FIRME PER ‘LA SORGENTE’

