Si comunica che sono annullate le date per l’iscrizione al soggiorno a Chiusi della Verna (AR), previste per i giorni 14, 16 e 17 marzo pv, a causa del perdurare dell’emergenza “coronavirus” e in adempimento dell’ordinanza delle Autorità competenti. A breve saranno comunicate le nuove date e orari, con le modalità di iscrizione on-line.

Comunicato stampa

Colonia La Verna