ISS Spostamento temporaneo degli uffici URP e Accettazione per lavori di ristrutturazione

Spostamento temporaneo degli uffici URP e Accettazione per lavori di ristrutturazione.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale informa la cittadinanza del temporaneo spostamento di alcuni uffici per l’avvio di alcuni lavori di ristrutturazione interna. Si tratta di un duplice spostamento: l’ufficio Cassa, che da questa mattina trova sede assieme alla Portineria, all’ingresso dell’Ospedale di Stato e degli uffici Accettazione e Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) che da lunedì 25 ottobre troveranno temporaneamente sede al 5° piano, scala “E”, della palazzina uffici (ex ambulatori di Oculistica). Si tratta di spostamenti necessari per eseguire opere di ristrutturazione essenziali e della durata di alcune settimane. Ci si scusa con l’utenza per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante l’effettuazione dei lavori.

Cs Iss

I più letti della settimana: