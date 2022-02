Sputnik: Comites San Marino continuerà a raccogliere firme per chiedere il riconoscimento

Il Comites San Marino tramite il presidente Alessandro Amadei plaude alla norma emanata dal Consiglio dei Ministri che consente ai vaccinati con doppia dose Sputnik V di ottenere il Green pass presentando un tampone negativo, antigenico o molecolare. Ad ogni modo, prosegue Amadei, con tale provvedimento non si arriva alla soluzione definitiva del problema. Per tanto il Comites San Marino continuerà a raccogliere le firme per sollecitare il governo italiano a riconoscere definitivamente il vaccino Russo senza che i vaccinati Sputnik V tra i cui tanti cittadini italiani residenti a San Marino debbano ricorrere al tampone per poter accedere ai servizi al pubblico in Italia.









Comunicato stampa

Comites San Marino