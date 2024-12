SS72 San Marino, gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione presentati all’ incontro pubblico al Centro commerciale Ausa

Incontro molto partecipato ieri sera al bar Potito’s di Cerasolo Ausa promosso dall’Amministrazione comunale per tracciare il punto sullo stato attuale della progettazione di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della SS72. Erano presenti il sindaco Ugolini, assessori, consiglieri comunali e il geometra del settore Urbanistica, Ghinelli. Ai residenti è stato presentato il progetto preliminare realizzato da Anas per quanto riguarda il territorio comunale di Coriano, ossia le opere di miglioramento alla viabilità che interesseranno la frazione di Cerasolo Ausa nell’ambito di un più generale intervento che comprenderà oltre al comune di Coriano, la Repubblica di San Marino e il comune di Rimini. Il progetto prevede la sostituzione di tre impianti semaforici con tre rotatorie alle intersezioni SS72/via La Pastora – area Potito’s, SS72/via Cesare Pavese – area Combipel, lo sfondamento di via Pascoli e, su richiesta dell’amministrazione, una rotatoria all’incrocio SS72/ via Del Poggio – area Globo. Oltre a quest’ultima rotatoria, il progetto redatto da Anas contiene altre osservazioni presentate dall’amministrazione come la previsione di attraversamenti pedonali in via Del Poggio e in prossimità del centro commerciale Ausa. Interventi strategici per la fluidificazione della viabilità per i quali, dopo aver ottenuto la valutazione ambientale dal Ministero dell’Ambiente, in sede di conferenza dei servizi si provvederà all’approvazione del progetto dove potranno essere formulate ulteriori osservazioni. Utile il confronto e la condivisione con i cittadini in cui tra le tematiche affrontate è stato valutato e approfondito quello degli attraversamenti pedonali. Emersa durante l’incontro anche la valutazione di un progetto di riqualificazione dell’area commerciale/artigianale di Cerasolo Ausa. Quest’ultima richiesta, hanno sottolineato gli amministratori, rientra nell’ambito di un piano più generale messo a punto dagli uffici dei Lavori pubblici e del settore Urbanistica. Come sottolineato dagli amministratori il progetto di Anas della messa in sicurezza della SS72 va avanti dal 2015, le interlocuzioni con Anas sono proseguite nel 2020 fino ad arrivare al 2023 in cui il comune di Coriano ha formulato le sue osservazioni, ha richiesto e ottenuto sopralluoghi, oltre ad aver partecipato ad incontri con tutti gli enti locali coinvolti. L’incontro pubblico è stata anche l’occasione per comunicare ai residenti il passaggio di proprietà dal Demanio al Comune di Coriano di oltre due chilometri di tracciato della ex ferrovia di Cerasolo Ausa. Sono allo studio diverse ipotesi progettuali di conversione in un percorso ciclopedonale su questo tracciato al fine di renderlo fruibile a servizio dell’abitato.

