STABAT MATER di Artemis Danza al Teatro Titano, giovedì 12 febbraio

Il Teatro Titano accoglie giovedì 12 febbraio 2026 Stabat Mater, la nuova creazione della coreografa ferrarese Monica Casadei, ispirata all’omonima composizione di Gioachino Rossini e interpretata da dieci danzatori e danzatrici dalla Compagnia Artemis Danza. Lo spettacolo è un tributo corale all’anima delle donne e al loro amore universale, incarnato dalla madre per eccellenza — la Vergine Maria — figura archetipica del dolore materno. Frutto di un percorso di ricerca pluriennale dedicato all’incontro tra danza e musica religiosa, Stabat Mater si configura come una preghiera collettiva senza tempo. Al centro della scena emerge la mater dolorosa, il cuore di una donna infranto dalla perdita del figlio. Il corpo diventa linguaggio emotivo e narrativo, capace di raccontare la trasformazione del legame primordiale tra madre e figlio, in una partitura fisica che alterna forza e fragilità, silenzio e intensità. La potenza della musica di Rossini guida lo spettatore in un viaggio emotivo sospeso tra dolore e speranza, elevando il lamento a canto di rinascita. A rendere ancora più suggestiva la scena contribuiscono le immagini create dal vivo da Giuliano Del Sorbo: un live painting dal tratto potente che nasce dall’energia della danza e dalle vibrazioni della musica. «Il dolore, l’amore, la disperazione: è tutto in quello stare, in quella postura. Resistere, affrontare l’accadimento più doloroso. […] Corpi di madri disorientate e resilienti diventano simbolo della vita di fronte alla morte e della vita oltre la morte», afferma Monica Casadei nelle note di regia. Fondata in Francia nel 1994 e attiva in Italia dal 1997, Artemis Danza è oggi una realtà di riferimento nel panorama della danza contemporanea, riconosciuta per una ricerca artistica che intreccia tradizione musicale, teatro fisico e forte intensità espressiva. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire da quattro ore prima dello spettacolo.

C.s. - San Marino Teatro







