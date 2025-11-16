Stabilità Energetica: AASS propone le Tariffe Fisse 2026 per domestici e aziende

San Marino, 16 novembre 2025 – A.A.S.S. (Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici) annuncia l'avvio della campagna di sottoscrizione per le tariffe a prezzo fisso di energia elettrica e gas naturale. Dal 16 al 30 novembre 2025, utenti domestici e non domestici (esclusi i grandi consumatori industriali) avranno la possibilità di assicurarsi un costo della materia prima energetica invariato per l'intero anno solare 2026, una misura volta a promuovere la pianificazione finanziaria e a tutelare le economie familiari e aziendali dalle fluttuazioni di mercato.

La certezza come valore aggiunto

In un panorama energetico globale che continua a disegnare scenari mutevoli, la possibilità di "cristallizzare" il costo della fornitura si configura come un beneficio non di poco conto. L'offerta AASS per il 2026 risponde all'esigenza primaria di stabilità manifestata dalla cittadinanza e dalle attività produttive sammarinesi, consentendo di mitigare il rischio di potenziali rialzi futuri, pur mantenendo la trasparenza sulle dinamiche di mercato.

Finestra di adesione esclusiva

L'adesione a questa opportunità è circoscritta. Per garantire la validità dei prezzi fissati per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, la finestra di accettazione delle proposte è limitata dal 16 al 30 novembre 2025. Al termine di questo periodo di validità, le tariffe dei contratti torneranno ad essere indicizzate; si potrà eventualmente aderire ad una nuova offerta a prezzo fisso che l'Autorità delibererà per il ciclo annuale successivo.

Dettagli per la sottoscrizione

AASS ha predisposto procedure semplici e flessibili per agevolare il passaggio alla tariffa fissa da un contratto già attivo.

I moduli di accettazione e la documentazione informativa completa sono disponibili sul sito istituzionale di AASS a questo indirizzo: https://www.aass.sm/site/home/tariffe/tariffe-a-prezzo-fisso/tariffe-a-prezzo-fisso-utenti- domestici-e-non-domestici.html

La presentazione della richiesta può avvenire in tre modalità alternative:

- Consegna cartacea in sede: Presso la sede AASS in Via A. di Superchio, 16 – 47893 CAILUNGO, con modulo sottoscritto in originale e copia del documento di identità.

- Spedizione con raccomandata: Tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Ufficio Commerciale AASS, anch'essa con modulo in originale e copia del documento di identità.

- Invio digitale certificato: A mezzo T-Notice al domicilio digitale re.azienda.servizi@aass.sm, utilizzando la firma digitale certificata sul modulo di accettazione.

c.s. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici












