Standing ovation per il 23° festival internazionale della magia

Successo senza precedenti per il 23° Festival Internazionale della magia di San Marino che torna dopo due anni con un'edizione da urlo. La manifestazione si svolge da sempre con il patrocinio della segreteria di stato per il turismo. Il gran gala di sabato 23 aprile al teatro Nuovo di Dogana si è rivelato in assoluto il migliore di sempre. Un pubblico caloroso che alla fine si è levato in piedi in una standing ovation senza precedenti. Si sono esibiti artisti provenienti da ogni parte del mondo presentati dalla giovane Gaia Elisa Rossi di Torino. In chiusura Mag Edgard con la sua troupe di 8 persone arrivato direttamente da Barcellona è stato considerato il miglior numer o di illusioni di sempre mandando il pubblico in visibilio: Atmosfera gotica stile Tim Burton, musiche di Danny Elfman, costume da Betlejuice e poi coreografie da favola. Insomma una strabiliante esibizione immersi nella fantasia più sconcertante. Una parola sola meraviglioso!!! Lo staff del festival internazionale della magia sentiti anche gli esperti del settore presenti, tra i quali Raul Cremona, ha deciso vista l'eccezionalità ed unicità dello show, di conferire ad Edgard il premio San Marino 2022 come miglior numero di illusioni dell'anno. Premio che verrà riproposto in ogni edizione a chi si sarà particolarmente distinto in campo magico.