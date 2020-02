Star For e USOT presentano i nuovi corsi per la formazione continua destinati agli operatori del settore alberghiero e ristorazione

Ripartono i corsi targati Star For, azienda sammarinese specializzata in consulenze alberghiere e percorsi formativi, proposti in collaborazione con USOT – Unione Sammarinese Operatori del Turismo per la formazione continua e professionale degli operatori del mondo dell'Ospitalità.

Ancora una volta, le due realtà sammarinesi, scendono in campo schierando docenti qualificati ed esperti professionisti nelle materie fondanti il comparto turistico, per tutti coloro che desiderano sviluppare sempre più le proprie conoscenze e competenze nel settore alberghiero e della ristorazione.

L'offerta formativa 2020, accolta ogni anno con grande entusiasmo e partecipazione, propone ben tre nuovi corsi, per arricchire il bagaglio delle risorse umane che lavorano o desiderano lavorare in strutture ricettive e ristorative: Il 28 febbraio, in programma la prima lezione del “Corso di Inglese per operatori del settore Ho.Re.Ca” a cura del docente bilingue Elisa Delvecchio; il 5 marzo, a grande richiesta, con lezioni in aula ma soprattutto con tanta pratica per creare colazioni a effetto WOW, terrà la prima lezione del “Corso di Tasty Breakfast” il docente e consulente per il breakfast Gaetano Barbuto; il 7 aprile, in calendario il “Corso di Organizzazione Eventi” a cura dell'Event Manager Valentina Porrazzo destinato al personale del reparto marketing di alberghi, bar e ristoranti.

Ricette di terra e di mare saranno le protagoniste, a partire dal 3 Marzo, del “Corso di Cucina” condotto dallo Chef Luigi Sartini del Ristorante Righi che illustrerà nuove tecniche di cucina e piatti originali per conquistare anche i clienti più esigenti.

Latte Art e Tecniche di miscelazione sono solo alcuni degli argomenti “pratici” contenuti nei due corsi ospitati al Caffè Titano di San Marino: in partenza il 25 febbraio, il “Corso di Caffetteria”, a cura del Barman Esperto Claudio Casciano; mentre il 31 marzo sarà la volta del docente Fabrizio Della Pasqua, Barman di AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori) che con il suo “Corso di Miscelazione Internazionale” fornirà consigli e strumenti utili ai barman e bartender che vogliono migliorarsi per essere sempre più competitivi sul mercato.

Tutti i corsi sono gratuiti per gli iscritti all’associazione USOT e per i non iscritti è possibile partecipare a fronte di un piccolo contributo. Il programma dei corsi è consultabile sul sito www.starfor.it

Per informazioni e iscrizioni

0549 900438 | info@usot.it



Comunicato stampa

Star For e USOT