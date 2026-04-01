Starcom e il suo azionista di maggioranza hanno notificato alla Banca Centrale e alla Repubblica di San Marino un imminente arbitrato a Washington relativo al caso della Banca di San Marino

Starcom Holding AD e Assen Christov, azionista di maggioranza nella holding bulgara, hanno ufficialmente notificato alla Banca Centrale e al Governo della Repubblica di San Marino che intendono avviare un procedimento arbitrale contro lo Stato presso l’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) a Washington. Il motivo è il caso relativo alla Banca di San Marino, e la domanda sarà per il risarcimento dei danni per un importo di almeno EUR 150 milioni.

La parte bulgara ha già inviato una ‘Notice of Dispute’ ufficiale alle istituzioni competenti di San Marino. Questo è il primo passo legale verso l’avvio di un procedimento arbitrale internazionale. “Se non raggiungeremo un accordo accettabile entro un termine ragionevole, proteggeremo i nostri interessi e il nostro investimento attraverso un arbitrato internazionale dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale a Washington,” ha dichiarato Assen Christov. Starcom e il suo management saranno rappresentati nel procedimento imminente da Pinsent Masons, un primario studio legale internazionale, che dispone di 30 uffici in 4 continenti.

L’obiettivo è proteggere l’investimento bulgaro nella Banca di San Marino e affrontare le azioni malevole di alcuni alti funzionari nella Repubblica contro gli investitori bulgari. L’iniziativa di Starcom è motivata dalla mancanza di qualsiasi azione adeguata o volontà di impegnarsi in un dialogo da parte delle autorità di San Marino riguardo al caso dell’investimento del San Marino Group nella più antica banca della Repubblica, nonostante la disponibilità espressa dalla parte bulgara a negoziare una composizione della controversia. Il procedimento arbitrale internazionale è inoltre necessario a causa della necessità di compensare l’investitore bulgaro per le perdite significative subite a seguito di tali azioni malevole.

Starcom e il suo management ritengono che specifici alti funzionari di organi regolatori e autorità statali di San Marino, inclusi quelli all’interno del sistema giudiziario, abbiano adottato misure illegittime contro l’investitore bulgaro, in violazione delle norme giuridiche internazionali ed europee che disciplinano gli investimenti esteri. Tali azioni hanno causato gravi danni e pregiudizi all’attività e al patrimonio della società. Starcom gestisce attivi consolidati per quasi €1,7 miliardi, genera ricavi annui dello stesso ammontare, opera in 12 Paesi europei e impiega 6.000 persone. Le sue controllate includono la più grande holding quotata in Bulgaria, quotata su due borse valori europee, e alcune delle principali società nei settori dell’energia e della finanza nell’Europa orientale.

La decisione di avviare un procedimento arbitrale internazionale per EUR 150 milioni è stata presa a seguito di una valutazione attenta e dettagliata di tutti i danni subiti come conseguenza delle azioni e omissioni di funzionari pubblici e alti dirigenti civili di San Marino nei confronti di Starcom e del suo azionista di maggioranza.

Il caso relativo alla Banca di San Marino e il trattamento degli investitori internazionali quali Starcom a San Marino potrebbe costituire un pericoloso precedente che mina la fiducia nel sistema bancario della Repubblica e nel clima degli investimenti e, considerata l’intenzione di San Marino di concludere un accordo di associazione con l’Unione europea, potrebbe avere anche un impatto negativo sul Mercato Unico e sul mercato dei servizi finanziari dell’UE, che riguarda oltre 400 milioni di persone in 27 Stati membri. Pratiche scorrette nei confronti di investitori consolidati quali Starcom creano il rischio di gravi conseguenze per l’immagine dell’industria finanziaria di San Marino su scala europea.

Starcom e il suo azionista di maggioranza hanno ripetutamente espresso il loro sostegno e le loro buone intenzioni nei confronti della Repubblica di San Marino, dei suoi cittadini, delle sue istituzioni e delle sue imprese. L’investimento nella Banca di San Marino pianificato dal San Marino Group, il veicolo di scopo speciale costituito da Starcom e Assen Christov, da solo ammontava a un totale di €36,7 milioni – uno dei maggiori investimenti nella Repubblica negli ultimi 20 anni. Erano inoltre previsti diversi altri progetti per lo sviluppo del settore energetico e dell’economia del Paese. Purtroppo, alcuni rappresentanti delle autorità statali di San Marino non solo hanno fatto fallire l’investimento nella Banca di San Marino, ma, attraverso determinati alti funzionari del sistema giudiziario della repubblica, hanno bloccato e confiscato illegalmente fondi legalmente detenuti dagli investitori bulgari, depositati nella stessa banca, utilizzando un metodo che non ha analogo nella prassi mondiale o europea ed è in violazione degli standard giuridici internazionali ed europei. Le azioni malevole dei suddetti funzionari non solo hanno distrutto relazioni commerciali costruite nel corso degli anni, ma hanno anche minato la fiducia degli investitori nell’economia della Repubblica.

Prima dell’avvio dell’arbitrato internazionale, le parti hanno l’opzione legale di risolvere la controversia mediante negoziati. Qualora non venga raggiunto alcun accordo, Starcom e l’azionista di maggioranza della società presenteranno una domanda per un importo minimo di EUR 150 milioni contro la Repubblica di San Marino.

C.s. - Starcom







