Starcom Holding pubblica tutti i documenti e le informazioni sul sito sanmarinodisclosure.com

Starcom Holding pubblica tutti i documenti e le informazioni sul sito sanmarinodisclosure.com.

Starcom Holding per chiarezza pubblica tutti i documenti e le informazioni sul sito https://www.sanmarinodisclosure.com

Recentemente abbiamo assistito all’evidente smantellamento del cosiddetto «piano parallelo» in sede di appello da parte della Corte di San Marino. Abbiamo inoltre diffuso informazioni contenenti i nomi di tutte le persone che hanno esercitato un’influenza sul nostro caso, sia in ambito giudiziario che istituzionale. Purtroppo entrambi questi sviluppi sono rimasti in gran parte senza una reazione adeguata da parte delle autorità sammarinesi. Al fine di chiarire ogni dubbio residuo e di ottenere la massima chiarezza e trasparenza, pubblicheremo tutte le decisioni del tribunale e i nostri ricorsi sul sito web https://www.sanmarinodisclosure.com .

Come risulta evidente dalla documentazione, non c’è mai stato alcun caso di corruzione o di riciclaggio di denaro che coinvolgesse i nostri 15 milioni di euro sequestrati. Inoltre, come si evince dalla sentenza di secondo grado sul caso di riciclaggio di denaro, la stessa Corte conferma esplicitamente che le argomentazioni dell’appello non sono affatto trascurabili. Ci auguriamo che la società e le autorità prendano atto del caso e riconoscano che le accuse non costituiscono un verdetto. Purtroppo, se persiste l’attuale livello di disinteresse nei confronti del nostro caso, non riusciamo a comprendere come San Marino potrà superare gli ostacoli che si frappongono al suo percorso di associazione con l’UE.

c.s. Starcom Holding

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