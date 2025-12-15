Starcom Holding: "Riteniamo di essere stati coinvolti involontariamente in un piano improprio o potenzialmente illegale condotto da un numero limitato di persone"

In relazione all'intensa attenzione mediatica, politica e pubblica che circonda la proposta di acquisizione della Banca di San Marino, Starcom Holding JSC dichiara quanto segue:

Confermiamo il nostro serio impegno e l'esistenza di un piano di acquisizione industriale altamente professionale e solido, volto a rafforzare e sviluppare ulteriormente il ruolo della Banca di San Marino in una prospettiva europea più ampia.

In questo contesto, Starcom Holding è stata invitata a intraprendere un rigoroso e completo processo di approvazione e ha pienamente ottemperato a tutte le richieste, i requisiti e le procedure formalmente presentati dai rappresentanti di alto livello delle istituzioni competenti coinvolte, tra cui l'Ente Cassa di Faetano, la Banca di San Marino e la Banca Centrale di San Marino.

Ribadiamo la nostra piena fiducia nel ruolo istituzionale, nell'indipendenza e nella professionalità di tutte le istituzioni pubbliche, finanziarie e politiche della Repubblica di San Marino.

Di conseguenza, esortiamo rispettosamente le autorità pubbliche competenti a collaborare direttamente con noi al fine di chiarire gli eventi che si sono verificati. A sostegno di un'indagine completa, trasparente e adeguata, siamo pronti a fornire tutta la documentazione, le prove e le informazioni pertinenti, compresa l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità durante l'intero processo di transazione.

Al momento, siamo a conoscenza dei dettagli del conto bancario su cui è stato trasferito il deposito di Starcom Holding; tuttavia, non siamo a conoscenza dell'identità del titolare del conto, né della base giuridica su cui tale trasferimento potrebbe essere avvenuto senza la nostra previa informazione o il nostro consenso.

Sulla base delle informazioni attualmente a nostra disposizione, riteniamo che Starcom Holding possa essere stata coinvolta involontariamente in un piano improprio o potenzialmente illegale condotto da un numero limitato di persone. Siamo certi che nessuna di queste persone eserciterà alcuna influenza indebita sui procedimenti giudiziari o sulla copertura mediatica nella Repubblica di San Marino.

Temiamo che qualsiasi potenziale comportamento illegale commesso da individui possa causare un danno significativo a un investimento strategico che coinvolge un importante istituto finanziario della Repubblica e possa comportare un danno sostanziale alla reputazione e alle finanze di Starcom Holding.

Siamo fermamente convinti che la Repubblica di San Marino disponga di istituzioni solide e credibili in grado di affrontare la questione nel pieno rispetto dello Stato di diritto e in linea con i più elevati standard e le migliori pratiche dell'Unione Europea, verso cui il Paese continua ad allineare il proprio quadro giuridico e istituzionale.



Comunicato stampa

Starcom Holding









