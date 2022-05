Starcon 2022 - Torna la convention di fantascienza finalmente in presenza

Ospite l'astronauta Franco Malerba insieme ad attori provenienti dai set di Star Trek, Star Wars, Doctor Who, Ritorno al futuro e altri Dopo due anni di stop e di incontri 'ravvicinati' solo virtuali, la grande carovana degli alieni della Starcon è pronta ad invadere il Palacongressi di Bellaria Igea Marina. Dal 19 al 22 maggio alieni di ogni galassia e dimensione si daranno appuntamento alla Starcon 2022. C'è molta voglia di tornare a vedersi e divertirsi insieme. La Starcon è la convention dove gli appassionati di fantascienza, scienza, giochi, cosplay e tanto altro si danno appuntamento annualmente.

Dal 1998, in varie forme, si tiene a Bellaria Igea Marina. Partita come spazio dedicato principalmente agli appassionati di Star Trek, nel corso degli anni è evoluta ampliando il bacino dei fan ed includendo anche il fandom di altre serie televisive e cinematografiche, come Star Wars, Ritorno al Futuro, Doctor Who, Ghostbuster e tanti altri. La Starcon 2022 è organizzata dallo Star Trek Italian Club "Alberto Lisiero", Italian Klinzha Society, SG-F Stargate Fanclub Italia, Ultimo Avamposto. Saranno presenti durante la manifestazione Ritorno al futuro Italia, Star Wars Universe, La Bettola di Yoda, Rocca Prop, Ghost 4 Fun, Empira Star Wars Fan Club. Durante i quattro giorni della manifestazione ci sarà la possibilità di incontrare attori che hanno partecipato a serie televisive internazionali, esperti del 'dietro le quinte' della lavorazione di un prodotto televisivo/cinematografico, doppiatori italiani. Grande spazio è anche dato alla parte scientifica. Non solo per capire se quanto si vede sullo schermo è qualcosa di fattibile, ma anche per essere aggiornati sui progressi della scienza, della 'conquista dello spazio' e di tanto altro.

Non mancheranno appuntamenti ludici con giochi da tavolo, di ruolo, di comitato. Quiz, sfilate, proiezioni in anteprima ed esclusiva. Il parterre di ospiti dell'edizione 2022 di Starcon è di tutto rispetto. Sarà in Starcon Franco Malerba, il primo astronauta italiano che ha volato nello spazio nel 1992 con lo shuttle Atlantis e portando il laboratorio Eureca ed il satellite a filo italiano nello spazio. E' scienziato, giornalista e divulgatore. Tara Roslig, attrice canadese, ha una grande esperienza teatrale e ha partecipato a tante serie televisive. Uno dei suoi ultimi ruoli è quello della vulcaniana T'Rina in Star Trek Discovery. Jeffrey Weissmann è un attore statunitense noto principalmente per la sua interpretazione del personaggio di George McFly in Parte II e III di Ritorno al futuro. Sandra Lee Gimpel è attrice e stuntwoman statunitense che, nel corso della sua carriera, ha partecipato a tantissime produzioni televisive e cinematografiche. Alan Ruscoe, attore britannico, ha interpretato alieni, androidi, mostri in diverse produzioni televisive e cinematografiche: Star Wars, Doctor Who, Il quinto elemento tra gli altri.

E' anche un apprezzato attore di teatro. Sarà in Starcon anche lo scultore Brian Muir. Tra le sue opere più famose la realizzazione del celebre casco di Dart Vader e le armature degli Stormtrooper. Presenza frizzante e oramai amica quella dell'attrice e doppiatrice Giulia Santilli. Tra le tante attrici a cui ha prestato la voce c'è anche Mary Wiseman l'interprete del personaggio di Silva Tylli in Star Trek Discovery. Durante le giornate della convention si potranno anche seguire interessanti conferenze scientifiche tenute da Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore, Giuseppe Pisana, fisico ed astronomo e l'astrofisico Simone Iovenitti.

