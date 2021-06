Start Romagna: da domenica 6 giugno scatta il servizio estivo sul bacino di Rimini

Da domenica 6 giugno entrerà in vigore sull’intero bacino di Rimini il servizio estivo del trasporto pubblico locale. Tutti gli orari vigenti da tale data sono consultabili sul sito www.startromagna.it, nella sezione ‘Orari e Percorsi’, da dove è possibile scaricare il libretto. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano quelle relative alla Linea 20 e alla Linea 125. La prima, a seguito del trasferimento della Casa della Salute di via Piane, a Coriano, effettuerà una deviazione, limitata ad alcune corse, per garantire il collegamento con la nuova sede dell’ASL. Per quanto riguarda la 125, che collega Riccione, Misano e Cattolica, si segnala il prolungamento delle corse fino alla stazione di Riccione, rendendo più immediato il collegamento con il Metromare. Gli orari e le frequenze di alcune linee, in particolare la Linea 58 e i relativi potenziamenti per i parchi tematici Aquafan e Oltremare, potranno essere soggetti a variazioni nelle prossime settimane, di pari passo con le modifiche delle disposizioni normative. Start Romagna sta provvedendo a notificare ai passeggeri il cambio degli orari attraverso comunicazioni alle fermate. Si raccomanda alla clientela di fare attenzione alle date di validità degli orari esposti. L’entrata in vigore del servizio estivo coincide con la sospensione delle corse cosiddette “bis Covid”, attivate per il potenziamento dell’offerta alla ripresa della didattica in presenza. I carichi a bordo dei mezzi, dove la capacità consentita resta per il momento al 50 per cento, continueranno ad essere monitorati attentamente dalle centrali operative per verificare l’adeguatezza dell’offerta. In caso di necessità l’azienda attiverà corse di potenziamento. METROMARE: DA DOMENICA SI AMPLIA L’ORARIO – Da domenica 6 giugno entra in vigore anche l’orario estivo del Metromare. Le prime corse partiranno da Rimini e Riccione rispettivamente alle 6.36 e alle 6:30, mentre le ultime corse del giorno saranno in partenza alle 2:04 dal capolinea di Rimini e alle 2:10 dal capolinea di Riccione. ABBONAMENTI UNDER 26: PARTE L’ESTENSIONE ESTIVA – Contemporaneamente all’entrata in vigore del servizio estivo scatterà anche l’estensione degli abbonamenti Under 26 rilasciati per l’anno scolastico 2020 - 2021 e validi su tutti i percorsi della rete del bacino di Rimini. Per tutta la durata delle vacanze estive i possessori potranno viaggiare liberamente su tutta la rete Start Romagna dei Bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Se l’abbonamento ha scadenza prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’estensione terminerà con la scadenza.

Per informazioni Start Romagna invita a rivolgersi ai propri servizi, attivi nei giorni feriali con orario 8.00-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 il sabato:

Info Start: 199.11.55.77

WhatsApp Start Romagna 331.6566555

Telegram: Startromagna Rimini