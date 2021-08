Start romagna: due linee di trasporto pubblico in più per il Meeting

Start romagna: due linee di trasporto pubblico in più per il Meeting.

Due linee di trasporto pubblico dedicate a visitatori e volontari del Meeting. Dal 20 al 25 agosto Start Romagna, in accordo con gli organizzatori dell’evento, ha predisposto due linee temporanee, la n. 5 con capolinea a Torre Pedrera e destinazione quartiere fieristico e la n. 10 con capolinea a Piazza Marvelli e destinazione al quartiere fieristico. Il servizio si aggiunge ai collegamenti quotidianamente assicurati dalla linea 9 con la Fiera di Rimini. Un’iniziativa che quest’anno si sposa con l’attenzione necessaria a limitare i contagi da Covid-19 e con quelle messe in atto dal Meeting stesso per garantire uno svolgimento in sicurezza. Le linee organizzate da Start Romagna partiranno da Torre Pedrera con prima corsa della Linea 5 alle 7:25 (ultima corsa dalla Fiera di Rimini alle 00:55); da Piazza Marvelli la prima corsa della Linea 10 partirà alle 07:40 (ultima corsa dalla Fiera di Rimini alle 01.10) per agevolare gli spostamenti di volontari e visitatori. Entrambe le linee, ai rispettivi capolinea e lungo il tracciato, sono in rete con le altre che quotidianamente incrociano i percorsi di queste temporanee ora attivate. L’utilizzo del servizio, col limite di capienza attualmente possibile dell’80%, è garantito dal possesso di un regolare titolo di viaggio. Start Romagna ricorda che in osservanza alle norme anti Covid è sospesa la vendita da parte del conducente, ma a bordo sono disponibili le emettitrici automatiche, mentre è possibile effettuare pagamenti col sistema StarTap, con carta di credito contactless (o carta virtualizzata su app/smartwatch) disponibile sui mezzi segnalati da apposita vetrofania. Tutti i biglietti sono acquistabili nelle rivendite a terra e tramite smartphone con le App Roger, DropTicket, myCicero e Muver senza sovrapprezzo. Tramite la App Moovit è possibile conoscere in tempo reale gli orari di arrivo dei bus alla fermata e i tragitti del trasporto pubblico in combinazione con i mezzi di micromobilità presenti in città. Nel quadro della sperimentazione avviata a metà giugno, i mezzi utilizzati sulle due linee temporanee vedranno l’applicazione della ‘Membrana Culture’, riconoscibile per il suo colore bianco, che ha una funzione antivirale e antibatterica. La presenza della membrana è segnalata da un adesivo all’esterno dei bus. La ‘Membrana Culture’, a base di ioni d’argento, garantisce una sanificazione dell’85% già dopo 5 minuti dal contatto e arriva al 99% con l’utilizzo prolungato. La membrana si aggiunge alle consolidate operazioni di sanificazione giornaliera eseguite da Start Romagna sui bus e certificate da un bollino che ogni giorno è di colore diverso, visibile vicino al posto guida. In caso di segnalazione di contagio estemporaneo sono in atto anche altre procedure che vedono la sanificazione immediata e specifica mediante nebulizzazione al perox.

Cs Start Romagna

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: