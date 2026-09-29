Startup World Cup, in palio un milione di dollari: dieci startup in corsa per volare in Silicon Valley

Dieci startup, tre territori, un solo biglietto per San Francisco. Sono state selezionate le finaliste della Startup World Cup – San Marino Regional 2026. Mercoledì 15 ottobre, al Centro Congressi Kursaal, si contenderanno il titolo con un pitch in inglese davanti a una giuria specializzata e al pubblico in sala. La vincitrice rappresenterà San Marino alle Semifinali mondiali della Startup World Cup, in programma a San Francisco il 4 novembre. Da lì punterà al Grand Finale del 6 novembre, dove è in palio un investment prize da 1 milione di dollari.

50 candidature da tre territori

La finestra per le candidature si è chiusa il 13 settembre con 50 progetti: 25 dall'Emilia-Romagna, 15 da San Marino e 10 dalle Marche. È un dato che conferma la vitalità dell'ecosistema dell'innovazione del territorio. Dopo la valutazione di una giuria interna sono state scelte le dieci finaliste. Spaziano dall'intelligenza artificiale per l'industria alla medicina, dallo spazio alla mobilità sostenibile. Le 10 finaliste

Airtisan – Software SaaS (RISQ) basato su AI per la gestione della qualità nel manifatturiero. Genera e collega automaticamente FMEA, Control Plan e piani di validazione.

Ekua – Piattaforma che produce scansioni 3D firmate crittograficamente e non manipolabili, da usare come prova nei sinistri. Si rivolge a periti assicurativi, forze dell'ordine e studi legali.

FLEAi – Nova, un banco di lavoro intelligente con AI per l'assemblaggio manuale in One Piece Flow. Raccoglie dati in tempo reale per eliminare sprechi ed errori in ottica Lean.

Health Spectrum Laboratories – Piattaforma meccanica brevettata a frequenze armoniche (WAVE) con l'app Quiet Pulse per il rilassamento. Si rivolge a spa, hotel di lusso e privati.

Micro-y – Sensori a film sottile per il monitoraggio strutturale di satelliti e basi lunari: rilevano impatti, perdita di serraggio dei bulloni e temperatura. Lo stesso film si usa nel controllo qualità industriale.

Moto Trainer – Progetta e produce simulatori di moto (MotoGP, Motocross, urbani) per intrattenimento, scuole guida ed educazione stradale.

NeuroNEC – Ecosistema per la chirurgia endoscopica mininvasiva di cervello e colonna. Unisce percorsi clinici, formazione e simulazione per chirurghi e co-sviluppo MedTech.

Nuhpro – Startup "Food as Medicine" con un portafoglio di marchi di alimenti funzionali clean- label per intolleranze, salute intestinale, sport e invecchiamento sano.

Parkie – Piattaforma modulare per la micromobilità smart. Riunisce in un unico ecosistema parcheggio, ricarica, sicurezza e servizi digitali per bici e monopattini, per enti e aziende che oggi gestiscono più fornitori separati.

Value – Sentinel, un sistema di sicurezza per anziani che vivono soli. Un radar AI, senza telecamere né dispositivi indossabili, rileva le cadute e avvisa i familiari.

A giudicare le finaliste saranno quattro protagonisti dell'imprenditoria, della finanza e dell'innovazione: Maurizio Focchi, Presidente di Focchi Spa e di Nuove Idee e Nuove Imprese; Martino Gemmani, Business Development in Alunova Sammarinese, Business and Industrial Engineer specializzato in corporate finance, M&A e strategia d'impresa; Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301 e SM Capital, imprenditore e investitore specializzato in fintech, AI e tecnologia; Clelia Maria Tosi, dal 2022 Head of Fintech District, il principale ecosistema Fintech & Innovation in Italia

Oltre al voto della giuria, anche il pubblico presente in sala potrà votare la propria startup preferita. Informazioni: Mercoledì 15 ottobre 2026, dalle 15.00 alle 18.00, Centro Congressi Kursaal, Repubblica di San Marino Ingresso con registrazione obbligatoria su luma.com/j6oxg99j Al termine, aperitivo per tutti i partecipanti registrati. L'evento è realizzato da San Marino Innovation, Startup World Cup e Pegasus Tech Ventures, in collaborazione con Fattor Comune. Ha il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport, della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l'A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura. Ecosystem partner dell'iniziativa sono Italian Tech Alliance, Business Alliance e The Bologna Gathering. Main sponsor: EPO e USBM, sponsor BKN301. L'evento è sostenuto dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. Media partner San Marino RTV.

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