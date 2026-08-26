Startup World Cup San Marino 2026: aperte le candidature per la tappa sammarinese

Hai una startup e la voglia di misurarti su un palco internazionale? È il momento di candidarti alla Startup World Cup – San Marino Regional 2026, primo evento del Titano nella più grande competizione globale dedicata alle startup, organizzata da San Marino Innovation in collaborazione con Pegasus Tech Ventures, venture capital della Silicon Valley. La finale sammarinese si terrà il 15 ottobre 2026 presso il Centro Congressi Kursaal. Dieci startup selezionate avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto, attraverso un pitch in lingua inglese, davanti a una giuria composta da esperti, investitori e rappresentanti dell’ecosistema internazionale dell’innovazione. Il vero premio, però, va oltre quel palco: la startup vincitrice rappresenterà San Marino alle Semifinali mondiali della Startup World Cup, in programma a San Francisco il 4 novembre 2026, con l’obiettivo di accedere al Grand Finale del 6 novembre. Sul palco, infatti, si confronteranno le migliori startup provenienti dalle competizioni regionali organizzate in tutto il mondo. In palio, per il vincitore mondiale, un investment prize da 1 milione di dollari. Chi può partecipare Startup costituite in Repubblica di San Marino, Emilia-Romagna e Marche. Come partecipare Iscrizioni aperte fino al 13 settembre 2026. Scansiona il QR Code o visita il sito https://www.sanmarinoinnovation.com/startup-world-cup. Compila il form per inviare il tuo progetto. La prossima startup a rappresentare San Marino in Silicon Valley potrebbe essere la tua.

C.s. - San Marino Innovation







