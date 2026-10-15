Startup World Cup San Marino Regional 2026, vince Nuhpro: il Titano vola a San Francisco

È Nuhpro la vincitrice della Startup World Cup – San Marino Regional 2026. La startup, attiva nel settore degli alimenti funzionali clean-label secondo l’approccio Food as Medicine, si è aggiudicata la finale disputata oggi 15 ottobre al Centro Congressi Kursaal, conquistando il titolo che le consentirà di rappresentare San Marino sulla scena internazionale dell’innovazione e dell’imprenditoria tecnologica. L’evento si è svolto alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Gerardo Giovagnoli e S.E. William Casali, la cui partecipazione ha conferito rilievo istituzionale a un appuntamento che mette in relazione il sistema economico sammarinese con le reti internazionali dell’innovazione. Ad aprire la giornata con il saluto istituzionale è stato Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica, che ha richiamato il valore strategico dell’iniziativa per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e la capacità del Paese di favorire la nascita e la crescita di nuove realtà innovative. «La capacità di un territorio di innovare si misura anche da quanto riesce a trasformare le idee in imprese, lavoro qualificato e nuove opportunità. La Startup World Cup offre a queste realtà un confronto internazionale concreto: non soltanto un palcoscenico, ma l’occasione di misurarsi con investitori, mercati e modelli di crescita diversi. Per San Marino è importante continuare a creare condizioni favorevoli perché competenze e intraprendenza possano svilupparsi, facendo dialogare istituzioni, sistema economico e innovatori. È da questa collaborazione che possono nascere risultati duraturi per il Paese», ha dichiarato il Segretario di Stato Bevitori. La vittoria apre ora a Nuhpro una prospettiva internazionale di particolare rilievo. La startup rappresenterà infatti San Marino alle semifinali mondiali della Startup World Cup, in programma a San Francisco il 4 novembre. Il percorso potrà proseguire con il Grand Finale del 6 novembre, quando le migliori realtà in gara si contenderanno un investimento del valore di un milione di dollari, il premio più ambito della competizione promossa da Pegasus Tech Ventures. A consegnare il riconoscimento alla vincitrice sono stati Alex Lubnevskiy, ambasciatore della Startup World Cup, e Gian Angelo Geminiani, Presidente di San Marino Innovation, realtà che ha promosso e organizzato la tappa sammarinese insieme ai partner dell’iniziativa.

Due competizioni internazionali in una settimana

Nel corso della manifestazione, Nicolas Rossini, Head of Innovation di San Marino Innovation, ha annunciato una novità che amplia ulteriormente le opportunità per la startup vincitrice. Nuhpro non sarà chiamata a rappresentare San Marino soltanto nella Startup World Cup: avrà accesso anche alla finale di AI 4 Future, la competizione internazionale dedicata alle startup nel campo dell’intelligenza artificiale promossa dal WMF – We Make Future, in programma il 5 novembre a San Francisco. Si tratta di un’opportunità aggiuntiva che consentirà alla realtà vincitrice di confrontarsi, nell’arco di pochi giorni, con due contesti internazionali di alto profilo, presentando il proprio progetto a interlocutori e potenziali investitori di riferimento per l’ecosistema tecnologico. La doppia partecipazione rafforza così il valore del percorso avviato con la tappa regionale sammarinese: la competizione non si esaurisce nella proclamazione di una vincitrice, ma punta a offrire alle imprese selezionate occasioni concrete di visibilità, confronto e sviluppo oltre i confini nazionali.

Dieci startup, tre territori e un’unica sfida

Presentata da Diego De Simone di Fattor Comune, la giornata è entrata nel vivo con l’intervento di Alex Lubnevskiy, che ha illustrato ai partecipanti il percorso verso l’appuntamento mondiale di San Francisco e le modalità della competizione internazionale. A seguire, la scena è passata alle dieci startup finaliste, selezionate tra 50 candidature provenienti da tre territori: 25 dall’Emilia-Romagna, 15 dalla Repubblica di San Marino e 10 dalle Marche. Un bacino di progetti che restituisce la varietà delle competenze e delle idee imprenditoriali presenti nell’area e il potenziale di collaborazione tra realtà sammarinesi e italiane. Ogni startup ha avuto a disposizione quattro minuti per presentare il proprio progetto attraverso un pitch in lingua inglese. Le successive domande della giuria hanno consentito di approfondire gli aspetti distintivi delle proposte, dalla sostenibilità dei modelli di business alle prospettive di mercato, fino alle possibilità di crescita e sviluppo. Le candidature spaziavano tra ambiti molto diversi, accomunati dall’impiego di tecnologie e soluzioni innovative per rispondere a esigenze concrete: manifattura intelligente, assicurazioni, medicina, spazio, mobilità sostenibile e assistenza alle persone.

Anche il pubblico ha scelto la propria startup

Accanto alla valutazione della giuria, la manifestazione ha previsto un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico presente in sala, chiamato a esprimere una preferenza indipendente dal verdetto ufficiale. Il premio del pubblico è stato attribuito a Value, con il progetto Sentinel, un sistema di sicurezza per anziani che vivono soli. La soluzione utilizza un radar basato sull’intelligenza artificiale, senza telecamere né dispositivi indossabili, per rilevare eventuali cadute e avvisare i familiari. Il riconoscimento è stato consegnato da Gian Angelo Geminiani, Presidente di San Marino Innovation. Il doppio momento di valutazione ha affiancato alla selezione tecnica della giuria il giudizio della platea, sottolineando la vocazione partecipativa dell’iniziativa e l’interesse suscitato dalle soluzioni presentate.

Le dieci startup finaliste Queste le realtà che si sono contese la vittoria al Kursaal:  Airtisan – Software basato sull’intelligenza artificiale per la gestione della qualità nel settore manifatturiero.  Ekua – Piattaforma per realizzare scansioni tridimensionali con firma crittografica, utilizzabili come prova nell’ambito dei sinistri.  FLEAi – Nova, banco di lavoro intelligente che integra l’intelligenza artificiale nei processi di assemblaggio manuale secondo i principi Lean.  Health Spectrum Laboratories – Soluzione brevettata basata su una piattaforma meccanica a frequenze armoniche, progettata per favorire il rilassamento.  Micro-y – Sensori a film sottile per il monitoraggio strutturale di satelliti, basi lunari e applicazioni industriali.  Moto Trainer – Simulatori di moto destinati all’intrattenimento, alle scuole guida e all’educazione stradale.  NeuroNEC – Ecosistema dedicato alla chirurgia endoscopica mininvasiva del cervello e della colonna vertebrale.  Nuhpro – Alimenti funzionali clean-label sviluppati secondo l’approccio Food as Medicine.  Parkie – Piattaforma integrata per parcheggio, ricarica, sicurezza e servizi digitali dedicati alla micromobilità.  Value – Sentinel, sistema basato su radar e intelligenza artificiale per rilevare le cadute degli anziani che vivono soli, senza ricorrere a telecamere o dispositivi indossabili.

La giuria A valutare i progetti in gara è stata una giuria composta da quattro esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e dell’innovazione:  Maurizio Focchi, Presidente di Focchi S.p.A. e dell’associazione Nuove Idee Nuove Imprese.  Martino Gemmani, Business Development presso Alunova Sammarinese.  Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301 e SM Capital.  Clelia Maria Tosi, Head of Fintech District. Un’iniziativa internazionale costruita sul territorio La tappa sammarinese della Startup World Cup è stata realizzata da San Marino Innovation, Startup World Cup e Pegasus Tech Ventures, in collaborazione con Fattor Comune, e ha ricevuto il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, della Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l’A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica e della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport. Italian Tech Alliance, Business Alliance e The Bologna Gathering hanno partecipato in qualità di Ecosystem partner; EPO e USBM sono stati Main sponsor, mentre BKN301 ha sostenuto l’iniziativa come sponsor. L’evento ha inoltre beneficiato del sostegno della Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. Media partner, San Marino RTV.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica SMI – San Marino Innovation









