State of the Art Found-action: cancellazione data Zero concerto di Alice.

RSM Friends per conto della Fondazione di diritto Sammarinese State of the Art Found-action si vede, suo malgrado e con grande rammarico, costretta a cancellare la data Zero della prima Artista invitata in Repubblica “Alice” a causa di reiterati ostacoli organizzativi che hanno messo RSM Friends nelle condizioni di NON poter garantire il giusto supporto all’Artista invitata. State of The Art ringrazia sentitamente il Congresso di Stato per il Patrocinio conferitogli. La data verrà recuperata in Dicembre… Gli amici che hanno già comprato i biglietti possono richiedere il rimborso o conservare il diritto d’ingresso per la data di Dicembre che annunceremo a breve.

Comunicato stampa

RSM Friends per conto della Fondazione di diritto Sammarinese State of the Art Found-action

