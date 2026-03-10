Stati Generali dell’Economia: il Kursaal diventa l'hub del futuro. Si chiude la seconda giornata tra energia, impresa e innovazione

La seconda giornata degli Stati Generali dell’Economia, ospitata presso il Centro Congressi Kursaal, ha trasformato il dibattito in un vero e proprio cantiere operativo. Il cuore pulsante della Repubblica ha visto confrontarsi i principali attori del sistema Paese, in un dialogo aperto che ha spaziato dalla competitività manifatturiera alla sfida energetica, fino all’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro.

Panel 1: Competitività e Qualità. La mattinata si è aperta con il panel dedicato all’eccellenza industriale, moderato con l'obiettivo – fra gli altri - di sistematizzare il tessuto manifatturiero. Un momento di grande valore sindacale e datoriale che ha visto la partecipazione attiva delle parti sociali: Daniele Tomasetti (USL), Paride Neri (CDLS), Enzo Merlini (CSDL), William Vagnini (ANIS), Michele Andreini (OSLA) e la rappresentanza di Filippo Borsani, Ceo di Promo Pharma S.p.A. Il confronto ha evidenziato come l’industria sammarinese, per rimanere competitiva a livello internazionale, debba agire come un corpo unico, superando le frammentazioni in favore di una strategia integrata.



Panel 2: Energia per il Futuro. Il tema dell'energia ha dominato la sessione centrale, con un dibattito tecnico di altissimo profilo. L'Ing. Raoul Chiaruzzi (AASS) ha analizzato la necessità di infrastrutture resilienti e intelligenti, mentre l'Ing. Samuele Forcellini (Solgea) ha portato l'attenzione sull'efficienza energetica dei quartieri industriali. Il punto di vista delle imprese è stato magistralmente rappresentato dalla Presidente Neni Rossini (SIT Group), che ha sottolineato come la sostenibilità sia ormai una leva di business imprescindibile. Fondamentali anche gli interventi di Gianluca Zampese (BYD), sull'integrazione di mobilità elettrica e logistica, e dell’Ing. Orazio Privitera (Key To Energy), che ha offerto una panoramica sulle strategie per mitigare la volatilità dei mercati energetici globali, ponendo l'accento sulla sicurezza dell'approvvigionamento per le aziende sammarinesi. Emerso con forza – anche alla luce dell’attualità internazionale - il tema dell’autonomia energetica, riconosciuta da tutti gli intervenuti quale pilastro strategico per la resilienza della Repubblica. La convergenza d'intenti ha delineato una visione chiara: l'indipendenza energetica si costruisce attraverso una combinazione virtuosa di efficientamento infrastrutturale, integrazione intelligente delle reti e un deciso investimento nelle fonti rinnovabili. Tale approccio rappresenta l'unica strada percorribile per garantire alle nostre imprese e alle famiglie una stabilità competitiva, mettendole al riparo dall’instabilità dei mercati globali e assicurando al sistema Paese una proiezione solida e sovrana verso il futuro.



Panel 3: Artigianato, Turismo e Identità. Il pomeriggio ha dato voce all'identità sammarinese con il panel dedicato a artigianato e turismo. Sono intervenuti Luigi Ceccoli (UNAS), Marina Urbinati (USC), Alessandro Zanotti (USOT), affiancati da Paolo Canarezza della Cooperativa in Volo, David Bologna di San Marino Welcome S.r.l., e Alda Valentini di Podium S.p.A. È emersa una chiara visione: l’artigianato storico deve evolvere attraverso la digitalizzazione, trasformando la tradizione in un asset tecnologico e tracciabile, capace di attrarre un turismo di qualità. Panel 4: Innovazione tecnologica e IA. La chiusura ha visto un confronto di altissimo respiro sull'Intelligenza Artificiale. Fondamentale l'apporto di Gianni Rosas, Direttore dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino, che ha contestualizzato la rivoluzione tecnologica nel quadro del lavoro globale. Al suo fianco, Gian Angelo Geminiani (San Marino Innovation), Paolo Pascucci (Prorettore dell'Università di San Marino) e Denis Cecchetti (Direttore della Camera di Commercio - Agenzia Sviluppo Economico) hanno tracciato il percorso per una "Sandbox normativa", strumento indispensabile per permettere alla Repubblica di accogliere l'IA non come una minaccia, ma come un volano di sviluppo competitivo. Le voci dei Segretari. Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha commentato così la giornata: "Oggi abbiamo dimostrato che il sistema sammarinese ha la maturità per gestire la complessità. Il mio impegno è rivolto a un 'umanesimo tecnologico': la tecnologia deve liberare il potenziale umano, non sostituirlo. Stiamo lavorando per colmare il mismatch tra formazione e mondo produttivo, affinché ogni talento abbia il proprio spazio in questa nuova economia digitale. San Marino deve tornare a essere, in ogni ambito, sinonimo di coraggio, concretezza e avanguardia." Il Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri, ha aggiunto: "Gli Stati Generali hanno superato ogni aspettativa. Non abbiamo cercato soluzioni effimere, ma abbiamo gettato le basi per una strategia di lungo periodo che integra industria, energia e innovazione tecnologica. È emerso con chiarezza un concetto fondamentale: il nostro Paese non vincerà le sfide della competitività globale agendo in modo frammentato, ma operando come un sistema unico, solido e integrato. La Roadmap che stiamo scrivendo è un impegno concreto a mettere al centro l’eccellenza del nostro fare impresa, sostenendo i nostri artigiani e le nostre industrie con strumenti all’altezza dei mercati internazionali." La tre giorni degli Stati Generali volge al termine domani, mercoledì 11 marzo, presso il Centro Congressi Kursaal. Si parte alle ore 9:00 con una mattinata densa di contenuti: dal futuro della New Space Economy alle energie innovative messe in campo dai giovani imprenditori, fino alla visione umanistica dell'Ing. Massimiliano Nicolini della Fondazione Olivetti.



Sarà un momento fondamentale, che culminerà nella presentazione del documento conclusivo e nella conferenza stampa di chiusura, dove si traccerà ufficialmente la roadmap operativa che guiderà le scelte economiche del Paese nei prossimi anni.



c.s. congiunto Segreteria di Stato per il Lavoro e Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio










