Stati Generali dell’Economia, “un confronto utile per costruire il futuro del Paese”.

Libera esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e dalla Segreteria di Stato per l’Industria che ha portato alla realizzazione degli Stati Generali dell’Economia: tre giornate di confronto che hanno riunito istituzioni, imprese, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali ed esperti per discutere delle prospettive di sviluppo della San Marino. Mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori del sistema economico sammarinese rappresenta un segnale importante di attenzione e responsabilità verso il futuro del Paese. Il dialogo tra istituzioni, sistema produttivo e parti sociali è infatti uno strumento essenziale per affrontare con efficacia le sfide economiche dei prossimi anni. Gli Stati Generali hanno rappresentato un momento significativo di confronto e di elaborazione di idee, un vero laboratorio di proposte per rafforzare la competitività del sistema sammarinese e costruire una visione di sviluppo capace di guardare al futuro: dall’innovazione tecnologica alla crescita delle imprese, fino alla valorizzazione del lavoro. Per Libera è fondamentale che il percorso avviato in queste giornate possa proseguire nel tempo e diventare un metodo stabile di confronto e di programmazione. San Marino ha bisogno di una strategia economica chiara e condivisa, capace di tradurre le riflessioni emerse in politiche concrete e in una prospettiva di sviluppo di lungo periodo. In questo senso, l’iniziativa rappresenta un passo importante verso una programmazione più strutturata dello sviluppo del Paese. Libera continuerà a sostenere ogni percorso che favorisca il dialogo, la partecipazione e la costruzione di politiche economiche orientate alla crescita, alla qualità del lavoro e alla competitività della Repubblica.

