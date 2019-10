Stato Civile: gli adempimenti in vista dell'8 dicembre

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in data 23 settembre 2019, hanno promulgato il Decreto Reggenziale n.146 che sancisce lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale. Il decreto annuncia inoltre che “con pubblico manifesto saranno convocati i comizi per l’elezione del Consiglio Grande e Generale per domenica 8 dicembre 2019”. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, a tale proposito intende informare gli elettori, che l’amministrazione pubblica sta procedendo con la predisposizione dell’organizzazione necessaria. Già da alcuni giorni, sul sito www.elezioni.sm, sono attive alcune finestre contenenti sia le prime informazioni per i cittadini che si recheranno alle urne domenica 8 dicembre p.v. che le informative, compresa la modulistica, utili alle forze politiche che intendano presentarsi alle elezioni, nelle diverse forme previste dalle norme vigenti. Le principali ed imminenti scadenze sono: 29 ottobre 2019 - ore 12,00 - Termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati e deposito delle dichiarazioni di costituzione di coalizione, dei rispettivi contrassegni e programmi di governo e deposito di copia della dichiarazione dei redditi dei candidati e di eventuali ulteriori redditi e partecipazioni societarie presso l'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali - Via Ventotto Luglio, 196 – Borgo Maggiore. 2 novembre 2019 – ore 12,00 - Termine ultimo per la presentazione, presso l'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, da parte di ciascuna lista non coalizzata o da parte della coalizione di liste, della dichiarazione di volere partecipare o meno alla eventuale fase di negoziazione prevista dalle modifiche alla legge elettorale recentemente varate dal Consiglio Grande e Generale anche a seguito della consultazione referendaria del 2 giugno 2019. Il sito, accessibile anche attraverso lo specifico collegamento presente sulla pagina web della Segreteria di Stato per gli Affari Interni (www.interni.segreteria.sm ) “ELEZIONI 2019”, mette a disposizione dei visitatori anche la RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE aggiornata. Nei prossimi giorni, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni è impegnata a mantenere costantemente informati i cittadini sulle tappe che porteranno alla consultazione elettorale, alla quale, il Segretario di Stato Guerrino Zanotti invita gli elettori a partecipare per esercitare il diritto – dovere di determinare le scelte politiche future per la Repubblica di San Marino.