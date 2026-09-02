Statua della Libertà e Falco Pellegrino i due simboli per eccellenza scelti da Poste San Marino per l’emissione aurea 2026

Statua della Libertà e Falco Pellegrino i due simboli per eccellenza scelti da Poste San Marino per l’emissione aurea 2026.

Poste San Marino presenta le nuove emissioni numismatiche auree 2026, disponibili a partire da martedì 8 settembre 2026, dedicate alla Statua della Libertà e al Falco Pellegrino. Due soggetti profondamente legati all’identità della Repubblica, scelti per impreziosire due monete in oro 999,9‰, entrambe in versione Fior di Conio Brillante (BU). La moneta da 20 euro, del peso di 1⁄4 di oncia, celebra il 150° anniversario della Statua della Libertà. Donata alla Repubblica dalla nobildonna tedesca Otilia Heyroth Wagener e realizzata in pregiato marmo di Carrara dallo scultore Stefano Galletti, fu inaugurata nel 1876 e diventa oggi, attraverso la moneta, portavoce e ambasciatrice nel mondo dei valori di indipendenza e sovranità della Repubblica di San Marino. La figura femminile, raffigurata in abiti classici, porta sul capo una corona turrita, elemento che richiama la città e il territorio di San Marino. La postura eretta esprime fierezza e autonomia, mentre la presenza della bandiera completa la rappresentazione allegorica della libertà della Repubblica. Realizzata dalla prestigiosa Zecca Austriaca (Muenze Oesterreich AG) in soli 750 esemplari, la moneta ha un valore facciale di 20 euro e le autrici del bozzetto sono Antonella Napolione per il dritto, e Kathrin Kuntner per il rovescio. Accanto alla moneta da 1⁄4 di oncia, anche quella da 1/10 di oncia, dal valore facciale di 10 euro. La serie, iniziata nel 2024, è dedicata al Falco Pellegrino, rapace autoctono della Repubblica di San Marino che nidifica in una nicchia della rupe nei pressi della Prima Torre, inserendosi così in modo naturale nel paesaggio del Monte Titano e diventando un ulteriore elemento rappresentativo del patrimonio naturalistico sammarinese. Il bozzetto del dritto è firmato da Antonella Napolione, mentre quello del rovescio è stato realizzato dall’artista Nina Schwarzer e la tiratura è di 2.000 esemplari. Le due monete saranno disponibili a partire da martedì 8 settembre 2026 presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città, e online sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm.

C.s. - Poste San Marino

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