STEAM PARTY 2025 – Festival Steampunk della Rep. Di San Marino

San Marino si prepara ad accogliere gli appassionati di steampunk e culture alternative con lo Steam Party 2025, in programma il 10 e 11 maggio nel suggestivo centro storico della Repubblica di San Marino. L’evento, ormai punto di riferimento per la comunità steampunk italiana ed europea, si arricchisce quest’anno di novità imperdibili capaci di rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Uno dei momenti più attesi sarà l’Oscar dello Steampunk, il prestigioso contest che premierà la creatività e l’originalità degli appassionati del genere. I partecipanti potranno sfidarsi in diverse categorie, mettendo in mostra costumi, accessori e invenzioni che esprimano al meglio l’estetica retro-futuristica. L’evento si terrà domenica 11 maggio alle 15.30 e offrirà ai vincitori la possibilità di ricevere un riconoscimento speciale per il loro talento e impegno nell’arte steampunk. Presenti come associazioni e come giudici del contest saranno i rappresentanti di alcune delle più importanti associazioni steampunk italiane come Steampunk Italia, Steampunk Nord-Est, Steampunk Roma e i rappresentanti di San Marino, già vincitori al Carnevale di Venezia con i loro splendidi costumi. Gli amanti del mistero e dell’avventura potranno invece mettersi alla prova nella Escape Room a tema Steampunk, ideata da Pietro Bolognesi, noto come Mr. Bolpi. Questo spazio coinvolgente trasporterà i partecipanti in un mondo di enigmi e intrighi, dove l’ingegno e la collaborazione saranno fondamentali per portare a termine la missione. Un’esperienza imperdibile per chi ama le sfide e desidera vivere da protagonista un’avventura nel cuore del mondo steampunk. Il fascino di questa cultura alternativa si esprimerà anche attraverso la grande mostra mercato, che ospiterà espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un’occasione unica per scoprire creazioni artigianali, abiti, accessori e oggetti unici, realizzati con la cura e la passione di chi dedica il proprio talento a questo straordinario universo. Tra pezzi esclusivi e creazioni personalizzate, il pubblico avrà modo di immergersi in un mondo di dettagli e lavorazioni raffinate, in cui l’ingegno e la fantasia si fondono in perfetta armonia. Saranno inoltre da non perdere l’area tattoo, dove due tatuatrici professioniste saranno a disposizione per realizzare tatuaggi a tema steampunk – e non solo – per chi desidera portare con sé un ricordo indelebile dell’evento, e la mostra di oggetti steampunk allestita all’interno della prestigiosa Sala dell’Università, un’esposizione che permetterà ai visitatori di ammirare pezzi unici e dettagliati, capaci di raccontare l’anima e la complessità di questo universo affascinante. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente saranno le esibizioni musicali dei Valkanorr, un gruppo che fonde melodie medievali, celtiche e occitane con un’energia travolgente. Le loro performance dal vivo, caratterizzate dall’uso di strumenti acustici come cornamuse e tamburi, sapranno catturare l’attenzione del pubblico, trasportandolo in un viaggio musicale tra passato e presente. La loro presenza contribuirà a rendere lo Steam Party 2025 un’esperienza multisensoriale, in cui ogni elemento concorre a creare un’atmosfera unica e suggestiva. Lo Steam Party 2025 si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di steampunk, arte, musica e cultura alternativa. Il 10 e 11 maggio San Marino si trasformerà nel luogo ideale per incontrarsi, condividere passioni e lasciarsi trasportare in un universo straordinario, dove il passato incontra il futuro in un’esplosione di creatività e ingegno. Un evento da non perdere, che promette di regalare emozioni, incontri e scoperte in un’atmosfera davvero unica. L’organizzazione dell’evento ringrazia per il prezioso supporto la Segreteria di Stato per il Turismo, l’Ufficio Turismo, la Giunta di Castello della Città di San Marino, l’Università della Repubblica di San Marino e Live Emotion Group.

c.s. Ass. San Marino Comics