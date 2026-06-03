Steam Party 2026: San Marino diventa la capitale dello steampunk italiano

Il 6 e 7 giugno la Repubblica di San Marino accoglie viaggiatori del tempo, creativi, fotografi, appassionati e gruppi steampunk da tutta Italia per un fine settimana tra eleganza vittoriana, ingranaggi, convivialità, sfilate e Oscar dello Steampunk.

Il tempo sta per piegarsi ancora una volta al fascino del vapore, dell’ottone e dell’immaginazione. Il 6 e 7 giugno 2026 la Repubblica di San Marino ospiterà una nuova edizione dello Steam Party, il Festival Steampunk della Repubblica, un appuntamento ormai riconosciuto come uno dei momenti più originali, identitari e aggregativi del panorama steampunk italiano.

Steam Party non è soltanto una festa in costume. È un rito collettivo, un’esperienza immersiva, un laboratorio di creatività nel quale estetica vittoriana, fantascienza retrofuturista, artigianato, gioco, fotografia, cosplay e cultura pop si incontrano in uno scenario unico: quello della Repubblica più antica del mondo, sospesa tra pietra, storia, torri medievali e panorami senza tempo.

Lo steampunk, per sua natura, è un linguaggio libero. Nasce dall’idea di immaginare un futuro alternativo partendo dal passato: un mondo in cui la tecnologia del vapore, gli ingranaggi, le macchine impossibili e l’eleganza dell’Ottocento diventano materia narrativa, visiva e performativa. Ma soprattutto è una filosofia creativa fondata sull’invenzione personale, sul riuso, sulla costruzione artigianale, sulla contaminazione tra generi e sulla possibilità per ognuno di creare il proprio personaggio, il proprio racconto, la propria identità fantastica.

In questo senso, San Marino rappresenta il luogo ideale per accogliere la comunità steampunk italiana: un territorio neutrale, simbolico, aperto, capace di diventare punto d’incontro tra gruppi, associazioni, appassionati e creativi provenienti da tutta Italia. Lo Steam Party vuole essere proprio questo: una casa comune, un terreno di confronto e condivisione, dove le diverse anime dello steampunk possano ritrovarsi senza confini, senza appartenenze chiuse, in un clima di rispetto, inclusione e meraviglia condivisa.

Il programma si aprirà sabato 6 giugno a Borgo Maggiore, con il ritrovo in Piazza Grande e i primi set fotografici nelle suggestive location del Borgo. La luce del tramonto accompagnerà i partecipanti in un percorso visivo fatto di abiti, cilindri, corsetti, occhiali da aviatore, accessori meccanici e atmosfere da romanzo d’avventura. A seguire, l’Hostaria Da Lino accoglierà gli ospiti per il Convito Steampunk nel Borgo, una cena elegante in abiti vittoriani e steampunk, pensata come momento conviviale e scenografico per dare ufficialmente inizio al viaggio.

La giornata di domenica 7 giugno porterà lo Steam Party nel Centro Storico, il cuore più iconico della Repubblica. A partire dall’ora di pranzo, gli Orti Borghesi ospiteranno The Clockwork Pic-Nic, un pic-nic vittoriano tra ingranaggi, cestini, coperte, dettagli d’epoca e corti di pietra. Sarà un momento di incontro informale e poetico, nel quale il centro storico diventerà un salotto a cielo aperto, immerso nella bellezza della pietra arenaria sammarinese.

Nel pomeriggio, a partire dagli Orti Borghesi, prenderà il via la Grande Sfilata Steampunk, uno dei momenti più attesi dell’intero evento. I partecipanti attraverseranno le vie del centro storico, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi di San Marino, fino alla salita verso la Seconda Torre, tra soste fotografiche, scenari monumentali e immagini destinate a raccontare la forza visiva di questa comunità.

Durante la sfilata verranno assegnate le nomination ufficiali per l’Oscar dello Steampunk 2026. Quattro esperti giudici avranno il compito di osservare, valutare e selezionare i protagonisti che concorreranno alle diverse categorie in gara. Un riconoscimento pensato non solo per premiare la bellezza di un abito, ma anche l’ingegno, la cura del dettaglio, la coerenza del personaggio, la capacità narrativa e lo spirito con cui ogni partecipante interpreta il proprio viaggio nel mondo steampunk.

Saranno quattro le categorie in gara, dieci le nomination per ogni categoria e una sola grande certezza: l’Oscar dello Steampunk sarà soprattutto una festa della creatività. Un’occasione per valorizzare chi costruisce, cuce, assembla, interpreta, inventa e porta in scena un universo fatto di fantasia, passione e identità.

Lo Steam Party 2026 si conferma così come un evento aperto a tutti: steampunk, gotici, cosplayer, fotografi, curiosi, famiglie, appassionati di cultura pop, amanti della storia fantastica e viaggiatori dell’immaginazione. Non serve osservare da lontano: lo Steam Party è un appuntamento da vivere, indossare, attraversare.

Il 6 e 7 giugno San Marino tornerà a essere una capitale del retrofuturo, un crocevia di gruppi e sensibilità diverse, un luogo dove il passato non viene semplicemente rievocato, ma reinventato. Tra vapore, ingranaggi, meraviglia e comunità, lo Steam Party invita tutti a partecipare a un’esperienza che unisce spettacolo, bellezza, inclusione e spirito d’avventura.



Steam Party 2026

6 e 7 giugno 2026

Borgo Maggiore e Centro Storico della Repubblica di San Marino

Evento gratuito

Per informazioni, aggiornamenti e dettagli sul programma:

San Marino Comics

steampunk@sanmarinocomics.com.



Comunicato stampa

San Marino Comics









