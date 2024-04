Steam Party: Il Festival Steampunk della Repubblica di San Marino fa il suo ritorno per la settima edizione!

Steam Party: Il Festival Steampunk della Repubblica di San Marino fa il suo ritorno per la settima edizione!.

La Repubblica di San Marino, rinomata per la sua ricca storia e la sua cultura unica, si prepara ad accogliere il tanto atteso Steam Party, organizzato con passione e dedizione dall'Associazione San Marino Comics.

Lo Steam Party è un evento ad INGRESSO GRATUITO che si svolgerà il 27 e 28 aprile.

Giunto alla settima edizione, celebra il fantastico mondo steampunk, accogliendo appassionati, artisti e curiosi da ogni angolo del paese

Anche quest'anno l'evento si svolgerà nel suggestivo centro storico di San Marino, vicino alla Cava dei Balestrieri promettendo emozionanti spettacoli, laboratori a tema e indimenticabili sfilate.

Gli amanti del mondo steampunk saranno in compagnia anche di Gotici e Vampiri, trovando pane per i loro denti con un programma ricco di eventi dedicati alle loro passioni. Dai laboratori creativi agli spettacoli mozzafiato, Steam Party offre un'esperienza unica nel suo genere.

Tra gli elementi salienti dell'evento, un'area tatuaggi dedicata al mondo steampunk farà vibrare gli animi dei partecipanti, mentre una mostra di opere steampunk realizzate con i mattoncini Lego stupirà e incanterà gli ospiti di tutte le età. Inoltre non mancheranno oggetti steampunk da fotografare e utilizzare per dare vita alle meraviglie del passato reinventate in chiave futuristica.

La mostra mercato, parte integrante dell'evento, sarà un'occasione imperdibile per acquistare fantastici oggetti a tema e immergersi completamente nell'atmosfera del festival. Inoltre, presso la Galleria del Treno e la Seconda Torre, i partecipanti avranno la possibilità di posare per foto indimenticabili grazie a set fotografici allestiti con cura da fotografi professionisti.

Non mancheranno spettacoli di magia e incontri con autori di libri e artigiani della fantasia, mentre la serata di sabato culminerà con l'elettrizzante DJ set "80 Voglia di Steampunk", accompagnato da uno spettacolo di fuoco e luci LED presentato da artisti di fama nazionale, garantendo un finale indimenticabile all'evento.

Non perdete l'occasione di immergervi nel magico mondo del steampunk allo Steam Party nella Repubblica di San Marino. Preparatevi per un'avventura senza precedenti!

Lo Steam Party inoltre ha anche la sua edizione “On The Road” dove sarà possibile ritrovare le atmosfere dell’evento anche all’interno di festival partner quali “Play – Festival del Gioco” di Modena (MO) dal 17 al 19 maggio e “Falcomics” a Falconara Marittima (AN) dal 24 al 26 maggio.

Partner della manifestazione: Segreteria di Stato per il Turismo, Giunta di Castello di Città di San Marino, Ufficio Turismo, Università della Repubblica di San Marino, Cassa di Risparmio di San Marino, L.E.G. Live Emotion Group, C.F.C. Comics Festival Community, Festival Internazionale della Magia, Ludo Labo con Play On Tour per i giochi da tavolo, Lacrime di Fuoco per lo spettacolo, Alessandro Thaurwath Ahrens per la mostra di oggetti steampunk.



Per ulteriori informazioni sull'evento visitate il sito ufficiale di San Marino Comics all'indirizzo www.sanmarinocomics.com | steampunk@sanmarinocomics.com .

Comunicato stampa

Associazione San Marino Comics

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: