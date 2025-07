Stefania Sandrelli, Umberto Brindani e Candida Livatino inaugurano il 30 luglio la 6a edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” di Simona Ventura e Giovanni Terzi

“Rinascere” come ricostruzione, rinnovamento e risveglio. Chi meglio dell’Emilia-Romagna per incarnare il senso di questa parola, un territorio che si è ripreso con resilienza in tante, anche recenti, occasioni. Ed è proprio questo il filo rosso degli incontri che Simona Ventura e Giovanni Terzi terranno con celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità, per il sesto anno de “La Terrazza della Dolce Vita”, dal 30 luglio al 10 agosto, nella suggestiva cornice del monumentale Grand Hotel di Rimini. «Non c’è terra che più dell’Emilia-Romagna -sottolinea l’Assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni- esprima il suo carattere e la sua forza nel concetto di “rinascita”, tema di grande attualità a cui è dedicata questa edizione de La Terrazza della Dolce Vita. Ancora una volta Ventura e Terzi ci invitano alla riflessione e al confronto, assieme a tanti grandi personaggi, dando vita ad un evento unico, ospitato in un luogo da sogno. “La Terrazza” è una scommessa che abbiamo visto nascere e crescere negli anni e oggi rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi e seguiti dell’estate italiana». Si parte mercoledì 30 luglio con l’inaugurazione alle ore 17.30 della mostra “Alberto Sordi maschera di un Vitellone” alla presenza di Stefania Sandrelli ed Enrico Vanzina, insieme a Simona Ventura e Giovanni Terzi e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che rimarrà aperta sino al 28 agosto negli eleganti spazi del Grand Hotel. Curata da Marco Dionisi Carducci, con la supervisione di Paola Comin (stretta collaboratrice e ufficio stampa dell’attore romano), dedicata all’indiscusso “Colonnello della commedia all'italiana”, si snoda in un percorso fatto di decine di fotografie provenienti da archivi istituzionali e privati, filmati dei cinegiornali dell'Istituto Luce-Cinecittà, documenti, sceneggiature, bozzetti del manifesto "I Vitelloni” provenienti dal Museo Cinema a Pennello di Montecosaro, e persino il costume de “Il Marchese de Grillo” realizzato da Gianna Gissi per Costumi d’Arte. Alle ore 18,30 Simona Ventura e Giovanni Terzi intervisteranno Stefania Sandrelli. L’attrice, l’anno scorso sul set dell’ultimo film di Paolo Sorrentino per interpretare la parte di “Parthenope” da adulta, sarà la prima ospite dei salotti riminesi. Seguiranno Umberto Brindani, direttore del settimanale “Gente”, media partner dell’evento e Jamil Sadegholvaad sindaco di Rimini oltre a Candida Livatino, scrittrice specializzata in grafologia che presenta il libro "Grafologia e criminologia" edito da Mursia. Chiuderà la serata un momento di spettacolo con i ballerini Graziano Di Prima e Giada Lini, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Fino a domenica 10 agosto una lunga carrellata di grandi personaggi

Il programma prosegue giovedì 31 luglio con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e con l’assessora al Turismo Roberta Frisoni sul tema del turismo accessibile. La serata continua con il regista Enrico Vanzina, autore di oltre cento sceneggiature che hanno fatto la storia del cinema italiano. Con film cult come “Sapore di mare”, “Vacanze di Natale” e “Yuppies”, ha raccontato con ironia e leggerezza l’Italia che cambia. Sarà poi la volta di Giovanni Veronesi, che ha esordito come sceneggiatore al fianco di Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni. Si parlerà anche di piccolo schermo, con il direttore generale della Rai Roberto Sergio. E ancora con la grafologa Candida Livatino. Si prosegue venerdì 1° agosto con l’ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, l’Onorevole Vincenzo Amendola, il Deputato Andrea Gnassi, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani, la direttrice della Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini Nadia Bizzocchi. Altri ospiti della serata: l’ex pugile campione del mondo Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, il giornalista Federico Ruffo, già conduttore del programma “Filo rosso revolution”, oggi presenza ricorrente a “Lo stato delle cose” su Rai 3. La serata si concluderà con un talk dedicato alla trasmissione “Ballando con le Stelle”: interverranno Anna Carlucci, la sorella Milly Carlucci (in collegamento) e i ballerini Giada Lini, Pasquale La Rocca e Graziano Di Prima. Sabato 2 agosto Ventura e Terzi incontreranno la coppia di giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdisseri, genitori di Francesco (investito e ucciso a Roma nell’ottobre del 2022) e Giovanni Galli, portiere con la nazionale italiana nel 1982, padre di Niccolò, anch’egli vittima di un incidente stradale nel 2001. Inoltre sarà presente il vignettista Federico Palmaroli creatore di “Le più belle frasi di Osho”, fenomeno social seguito da 1.2 milioni di follower. Domenica 3 agosto interverranno il Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, l’ex-Ministra all’Istruzione Mariastella Gelmini e la Senatrice Simona Malpezzi. Con loro anche Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Ultime interviste della giornata a Debora Donati presidentessa dell’Associazione “Insieme a te”, e Giacomo Morigini, presidente della Coop sociale “Amici di Gigi”, entrambi si occupano di spiagge attrezzate per la disabilità in Riviera. Francesca Pascale, il giornalista e conduttore televisivo Piero Marrazzo, e il Professore di diritto della comunicazione per le imprese e i media Ruben Razzante saranno i protagonisti della quinta serata della Terrazza, lunedì 4 agosto. Ancora riflettori puntanti su spettacolo e giornalismo per la seconda metà della rassegna. Martedì 5 agosto Giovanni Terzi presenta il suo libro “L’ultimo sguardo di Sara”. Si prosegue con il conduttore del programma “Quarto grado”, Gianluigi Nuzzi, insieme alla scrittrice e avvocatessa Laura Sgrò e al Prefetto e al Questore della Provincia di Rimini, rispettivamente Giuseppina Cassone e Olimpia Abbate. Saranno inoltre presenti i ragazzi di San Patrignano. A seguire il duo musicale italiano Jalisse, al secolo i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Il cantautore Morgan animerà la serata di mercoledì 6 agosto, che vedrà anche un video collegamento con Mara Maionchi, produttrice musicale e personaggio di spicco della televisione. Inoltre, interverrà l’infettivologo Matteo Bassetti. Giovedì 7 agosto sarà la volta dell’attrice e conduttrice televisiva Chiara Francini, dell’attore Biagio Venditti e del cantante Ivan Cattaneo, serata che si chiuderà con una performance di Simona Ventura e Giovanni Terzi con i ballerini Giada Lini, Pasquale La Rocca e Graziano Di Prima. Venerdì 8 agosto l’appuntamento è con Don Davide Milani, officiale del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede. Sul palco della Terrazza anche l’autrice di Amore Criminale, Matilde D’Errico, lo psicologo e scrittore Osvaldo Poli ed Eliza G, cantautrice arrivata in semifinale a The Voice of Italy nel 2019. Sabato 9 agosto Simona Ventura guiderà il panel dedicato ai temi sociali con Chiara Balistreri, vittima di violenza e concorrente del programma “L’Isola dei Famosi”, insieme all’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini de Pace e la Presidentessa dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato Elisabetta Aldrovandi. Durante la serata anche l’intervista al Direttore del TG2, Antonio Preziosi e la performance di Eliza G. I salotti termineranno domenica 10 agosto con un’iconica figura femminile, Mara Venier, reduce dal successo di “Diamanti” ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek. Saranno poi presenti l’attore Paolo Conticini, il Direttore dell’agenzia Ansa Luigi Contu e due noti personaggi dello spettacolo italiano: il cantautore Drupi e l’attrice Patrizia Pellegrino già concorrente al talent show di Rai 1 Ne vedremo delle belle. Tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 sarà possibile partecipare alle lezioni di ballo tenute da Giada Lini e Graziano di Prima previa prenotazione alla mail: laterrazzaoff@gmail.com. “La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. L’evento è realizzato in collaborazione con BPER Banca, Dameda, Ferrari Trento, Parmigiano Reggiano e Richmond Italia, con il contributo dei media partner San Marino Rtv, ANSA e Gente, il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini, e la speciale presenza della comunità di San Patrignano.

c.s. Apt Servizi Emilia-Romagna

