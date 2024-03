Stefano Canti: “Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione del Parco di Cailungo”

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione del Parco di Cailungo. Un intervento atteso da molti anni i cui lavori sono stati avviati ad Ottobre 2023. I lavori sono condotti sotto la Direzione Lavori dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e riguardano la messa in sicurezza dell’intera area a partire dai drenaggi nel terreno necessari per il corretto convogliamento delle acque anche nel rispetto del risparmio idrico. Le acque infatti verranno adeguatamente convogliate in una cisterna per consentire di avere un approvvigionamento idrico per irrigare le piante nei mesi di maggior siccità. Il completo rifacimento della pavimentazione della Piazza, la realizzazione di nuovi percorsi pedonali per garantire la massima accessibilità a tutti grazie a pendenze non superiori all’8% e piazzole di sosta per l’abbattimento delle barriere architettoniche; nuove aree gioco per i bambini compreso un campo gioco, nuovi servizi igienici ed un piccolo locale in lego al servizio della Giunta di Castello per le attività dei residenti la zona ed aree per il ristoro. Il progetto prevede infine la piantumazioni di nuove alberature e arbusti per incrementare il verde nei centri urbani, in linea con l’impegno che abbiamo assunto durante il Convegno ONU tenutosi a San Marino - Foreste2023. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima primavera, rimandando a Settembre solo le piantumazioni degli alberi per favorire l’attecchimento delle piante in un periodo in cui vi è minor fabbisogno di acqua.”

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Dopo le misure restrittive adottate per far fronte alla pandemia da Covid-19, oggi i parchi rivestono un ruolo importante per tutta la cittadinanza. Il nuovo Parco di Cailungo presto tornerà nella piena fruibilità della cittadinanza e di tutti coloro che vorranno passare momenti di incontro all’aria aperta. Un sentito ringraziamento vorrei rivolgerlo ai tecnici dell’AASLP che hanno lavorato sul progetto ed a tutte le maestranze di imprese pubbliche e private che stanno lavorando intensamente per consentire il termine dei lavori.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente