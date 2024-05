Stefano Canti: Volgono al termine i lavori di consolidamento delle fondazioni di Palazzo Valloni (Biblioteca di Stato) ed avranno inizio quelli di manutenzione straordinaria del manto di copertura

Dopo l’avvio dei lavori per il recupero funzionale del “Teatro Titano” (in corso la pulizia della facciata principale in Piazza Sant’Agata), volgono al termine i lavori di consolidamento delle fondazioni di Palazzo Valloni (Biblioteca di Stato) nel Centro Storico della Città di San Marino. Un edificio molto caro ai sammarinesi che ospita la sede degli Istituti Culturali e luogo chiave dell’identità Istituzionale Sammarinese: la Sala delle Udienze, dove ogni 1° aprile e 1° ottobre, ospita il cerimoniale per l’ingresso degli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Da diversi anni, parte dell’immobile era chiuso al personale interno ed alla cittadinanza a seguito delle fessurazioni che si sono verificate. Questo intervento è stato essenziale per affrontare i cedimenti strutturali che hanno minacciato la sicurezza dell'edificio e delle persone che lo circondano. Ora, dopo il consolidamento delle fondazioni dell’edificio i cui lavori sono stati condotti con successo, ci si prepara per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua ovvero, l'impermeabilizzazione della copertura, la posa in opera di nuove scossaline in rame ed il rifacimento dei coppi. Un'altra misura fondamentale per garantire la longevità e la conservazione del Palazzo che è stato testimone di tanti avvenimenti del nostro Paese susseguitesi nei secoli. Terminati i lavori di manutenzione straordinaria del Teatro Titano infatti, a breve verranno montate le impalcature a Palazzo Valloni. La tempestività con cui sono stati avviati i lavori dopo i cedimenti del 2022 dimostra un impegno immediato volto a preservare il patrimonio artistico, architettonico e culturale della nostra città ed a salvaguardare la sicurezza della comunità. L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha svolto un ruolo fondamentale nella Progettazione degli interventi e nella Direzione Lavori, garantendo interventi eseguiti secondo gli standard più elevati. La conclusione dei lavori è prevista entro l’anno.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Come stabilito dall’On.le Congresso di Stato con delibera n.64 del 16 Gennaio 2023, sono in corso le opere necessarie al recupero degli immobili con valore storico, culturale e monumentale al fine di un loro integrale recupero. Dopo il “Cinema Turismo” ed il “Teatro Titano” (i cui lavori sono in corso) anche Palazzo Valloni, sorto tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, rappresenta un punto di riferimento culturale ed istituzionale nel Centro Storico di San Marino che va custodito. Il suo restauro preserva il patrimonio storico, architettonico e culturale della Città, migliora l'accessibilità e la fruibilità dello spazio per la comunità locale e per i visitatori. La realizzazione dei lavori è molto attesa, poiché il recupero di un Palazzo di pregio rafforzerà ulteriormente l'attrattiva e l'identità culturale della Città di San Marino a conferma della sensibilità alla tutela ed alla conservazione della memoria storica della nostra Repubblica. Altro intervento visibile a tutti è il consolidamento / restauro e la pulizia delle Fortificazioni del Centro Storico di San Marino Città. Le mura di cinta del Centro Storico di San Marino Città stanno piano piano riscoprendo il loro valore e la loro bellezza naturale. Un sentito ringraziamento va al Direttore, ai tecnici e alle maestranze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici che hanno dedicato il loro impegno e la loro competenza per condurre con successo questi importanti interventi di restauro.”



