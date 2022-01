Stefano Mele riconfermato Presidente dell’Autorità ICT della Repubblica di San Marino

Stefano Mele, partner dello studio legale internazionale Gianni & Origoni, è stato riconfermato Presidente dell’Autorità della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione della Repubblica di San Marino, corrispondente all’AGCOM italiana. Il mandato, rinnovato dal Consiglio Grande e Generale di San Marino, avrà una durata di 3 anni. In Gianni & Origoni da aprile 2021, dove è responsabile del dipartimento dedicato alla Cybersecurity ed è co-responsabile di quello Privacy, Mele è considerato uno dei più autorevoli professionisti in Italia e all’estero in materia di ICT, Privacy & Cybersecurity Law. Oltre alla presidenza dell’Autorità sammarinese, Mele ricopre incarichi anche presso il Comitato Atlantico Italiano, dove è membro del Consiglio Direttivo e Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica, e presso la Camera di Commercio americana in Italia (AmCham), dove è Presidente del “Gruppo di lavoro sulla Cybersecurity”. È inoltre uno dei sette avvocati a livello mondiale chiamati nel Regulatory and Governance Committee del Consiglio di Amministrazione di NEOM, la smart region più innovativa al mondo in costruzione in Arabia Saudita. L’Autorità della Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione della Repubblica di San Marino, istituita ai sensi del Decreto Delegato n. 146/2018, è l’organo indipendente deputato al controllo e alla vigilanza dei pubblici servizi ICT, delle infrastrutture e delle reti dedicate alle telecomunicazioni, nonché alla regolazione, controllo dei prestatori di servizi fiduciari e prestatori di servizi afferenti all’informatica pubblica.

