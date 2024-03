Stefano Palmucci riceve il Premio Guido Lucchini per l'Eccellenza nel Teatro Romagnolo

Stefano Palmucci riceve il Premio Guido Lucchini per l'Eccellenza nel Teatro Romagnolo.



Ieri sera, presso il Teatro Tiberio di Rimini, il sammarinese Stefano Palmucci è stato insignito del prestigioso Premio Guido Lucchini, nella categoria “Autore teatrale”. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, è stato ideato e fortemente voluto dal Gruppo Icaro TV per celebrare questo poeta, scrittore e commediografo riminese.

Il figlio di Guido, Daniele Lucchini ha personalmente conferito il premio a Palmucci, con la motivazione: “perché ha saputo catturare l’essenza della vita quotidiana e dei personaggi della sua terra attraversi le sue commedie. Il suo lavoro ha superato i confini regionali, conquistando il cuore del pubblico in tutta Italia e anche oltre. Grazie alla sua abilità nel trasformare le sfumature del dialetto locale in opere teatrali, ha contribuito in modo significativo a preservare e promuovere le tradizioni romagnole”.

Guido Lucchini, nato nel 1925 e scomparso nel 2019, è stato e rimane un punto di riferimento imprescindibile per tutte le compagnie di teatro dialettale dell'intera Romagna. Sigismondo d’oro nel 2012, il suo vasto repertorio di opere rappresenta un pilastro fondamentale della tradizione teatrale della regione.

Il Premio Guido Lucchini è stato attribuito a Stefano Palmucci in riconoscimento del suo notevole contributo alla promozione e alla diffusione del teatro romagnolo. I lavori di Palmucci, con oltre 1600 rappresentazioni in tutta Italia e persino in Svizzera italiana, hanno contribuito in modo significativo a preservare e promuovere la ricca tradizione teatrale della Romagna. Il suo talento lo ha portato anche oltre oceano, con un paio di rappresentazioni di successo negli Stati Uniti.

La cerimonia di premiazione è stata inserita in una vera e propria kermesse di celebrazione del folklore e della tradizione di Romagna, con la conduzione della giornalista Francesca Magnoni e la partecipazione di rinomati artisti del settore. Si sono esibiti in brevi ed apprezzatissimi sketch alcuni protagonisti delle storiche compagnie teatrali della provincia di Rimini “La Nova Cumpagnia de Borg”, gli “Jarmidied”, “I senza prescia”, insieme ad artisti della barzelletta e della “zirudela” come Nevio Bedin e Umberto Carlini. La serata è stata impreziosita dalle performances di alcuni grandi interpreti della musica al liscio, come Davide Salvi, fisarmonicista di fama nazionale e Moreno il Biondo, collegato da Coverciano dove era in ritiro con la Nazionale Cantanti.

Con questo premio, la comunità teatrale riminese e romagnola celebra non solo l'opera di Palmucci, ma anche l'eredità duratura di Guido Lucchini e l'importanza di preservare e valorizzare le radici culturali della regione attraverso il teatro.

L’intero evento sarà trasmesso da Icaro TV (canale 18 del digitale terrestre) venerdì 22 febbraio dalle ore 21.30.



Comunicato stampa

Stefano Palmucci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: