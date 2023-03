Stefano Paolini e il direttivo Fratelli d’Italia Riccione su scritta contro Giorgia Meloni: “L’Amministrazione si dissoci”

“Sull’increscioso fatto accaduto questa mattina a Riccione, una scritta offensiva nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come coordinatore di Fratelli d’Italia Riccione, a nome di tutto il direttivo, voglio rappresentare tutta la nostra solidarietà al Presidente e lo scherno verso gli autori. Chiediamo una risposta immediata dall’Amministrazione, che non sia esclusivamente la doverosa cancellazione della scritta, ma anche un messaggio in cui ribadisca di dissociarsi da queste azioni, sempre più frequenti, scevre da ogni civile antagonismo politico, che si traducono in violenza e mancanza di rispetto”.

Cs - Coordinatore Fratelli d'Italia Riccione Stefano Paolini