Steve Selva (Comitato Pro San Marino): Prima i sammarinesi bisognosi...

'Come semplice cittadino vorrei esprimere il mio pensiero su quanto sta accadendo, San Marino e l’ingresso di 30 palestinesi, ma davvero andiamo ad aiutare all’esterno e chiudiamo gli occhi a chi ha bisogno all’interno?

La guardo da un altro punto di vista, qualcuno dentro il palazzo ha deciso che dobbiamo entrare in Europa e ora si inizia così, con le richieste. Senza pensare che prima dovreste guardare ai cittadini. Soprattutto i giovani non riescono ad uscire di casa perché gli affitti sono troppo alti, il sogno di una casa di proprietà che rimarrà tale. Non ci sono più nascite come si fa a mettere al mondo un figlio senza una sicurezza. Il governo non aiuta i suoi cittadini. Le poche risorse che ci sono le dobbiamo usare per noi.

Abbiamo tante famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. La sanità che se non hai disponibilità economica per fare visite esterne sei finito. Io dico ma pensare a noi? Poi ci chiamano razzisti no non siamo razzisti siamo cittadini onesti. I nostri genitori ci hanno consegnato una Repubblica fiorente. Ora stanno distruggendo tutto quello che di bello c’era.



Comunicato stampa

Steve Selva

Aderente Comitato Pro San Marino

