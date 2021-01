Stiven Muccioli (fondatore di Ventis) tra i Top 150 FinTech leaders e influencers in Italia

Sul sito www.claudiobedino.com/top-150-fintech è disponibile da poche ore la nuova Top 150 FinTech Leaders e Influencers in Italia, ovvero la classifica curata da Claudio Bedino, tra i maggiori opinionisti FinTech in Italia, che elenca le 150 persone "assolutamente da seguire per essere aggiornati sull'innovazione in ambito finanziario". Tra di essi anche Stiven Muccioli, dirigente e imprenditore digitale, Founder e Chief Marketing & Technology Officer della startup fintech Ventis. Già il Financial Technology Report nella scorsa estate lo aveva inserito nella classifica dei 25 top manager internazionali del FinTech. Sul sito di Claudio Bedino, Stiven Muccioli è presentato così: "Dirigente e imprenditore tecnologico. Durate la sua carriera ha fondato numerose e premiate startup digitali, vendute con forti moltiplicatori di uscita. Muccioli è anche Business angel con un portfolio internazionale di startup e membro del Founder Institute, il più importante acceleratore mondiale di impresa in Silicon Valley". "Il 2020 è stato un anno incredibilmente intenso per il FinTech italiano - spiega Bedino sul suo sito - non solo grazie alla recente spinta del piano #cashback varato dal Governo e dal cambiamento di abitudini imposto dalla pandemia, ma anche per la maturità dei protagonisti che hanno saputo rispondere al meglio ad una domanda sempre più importante e sofisticata."

