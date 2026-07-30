Stiven Muccioli incontra le nuove generazioni: esperienza imprenditoriale e innovazione al servizio dei talenti del Paese

Condividere esperienze, trasferire competenze e costruire nuove opportunità per i giovani professionisti. Con questo spirito il sammarinese Stiven Muccioli, fondatore e CEO di BKN301 e fondatore di SM Capital, ha partecipato all'iniziativa “Talenti Sammarinesi”, promossa da San Marino Innovation per valorizzare le eccellenze professionali della Repubblica e favorire il dialogo tra imprenditori, studenti universitari, startup e giovani professionisti. L'evento, ospitato presso Podere Lesignano, ha riunito alcuni tra i più autorevoli profili sammarinesi attivi nei settori dell'innovazione, della ricerca e dell'impresa. Il format ha previsto tavole rotonde tematiche in piccoli gruppi, consentendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con mentor e professionisti di rilievo internazionale. Tra gli ospiti presenti figuravano, tra gli altri, il ricercatore di Google Federico Tombari, il manager e innovatore Rino Micheloni e l'imprenditore internazionale Maurizio Bragagni. Nel corso della serata Muccioli ha guidato una delle tavole rotonde dedicate all'imprenditorialità e all'innovazione, condividendo il proprio percorso professionale e illustrando le sfide affrontate nella costruzione di una realtà fintech oggi presente in molteplici mercati internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata al valore del capitale umano, alla capacità di sviluppare competenze globali e alle opportunità che un piccolo Stato come San Marino può offrire nel contesto dell'economia digitale.

«Il talento non è una risorsa che appartiene a un territorio, ma un patrimonio che un territorio deve essere capace di attrarre, valorizzare e trattenere. San Marino possiede dimensioni che possono trasformarsi in un vantaggio competitivo: velocità decisionale, flessibilità e capacità di sperimentare modelli innovativi. Ai giovani dico sempre di pensare in grande, mantenendo però solide radici nei valori, nella preparazione e nella capacità di assumersi responsabilità. L'innovazione nasce dall'ambizione, ma cresce grazie alla competenza e alla determinazione», ha dichiarato Muccioli. La scelta di affidare a Muccioli il ruolo di mentor all'interno dell'iniziativa promossa da San Marino Innovation ha rappresentato un'opportunità significativa per i numerosi giovani, professionisti e imprenditori presenti, che hanno potuto confrontarsi direttamente con una delle figure imprenditoriali sammarinesi più attive sui mercati internazionali. L'incontro ha evidenziato come esperienze maturate oltre i confini nazionali possano trasformarsi in un patrimonio condiviso per l'intero ecosistema del Paese, contribuendo a diffondere una cultura dell'innovazione fondata su competenza, visione e capacità di esecuzione. In questo senso, la partecipazione di Muccioli ha offerto un valore aggiunto concreto all'iniziativa, rafforzandone la dimensione formativa e confermando l'importanza di creare occasioni di dialogo tra chi ha costruito percorsi imprenditoriali di successo e le nuove generazioni chiamate a guidare il futuro della Repubblica di San Marino.

Comunicato stampa







